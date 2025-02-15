»³·ÁÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°¤¬15Æü³«Ëë¤·¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂçµÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤Ç2ÂÐ1¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÀï¾¡Íø¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

ºò¥·ー¥º¥ó¡¢J3¤ÇÍ¥¾¡¤·J2¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÂçµÜ¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¡£
»î¹ç¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎÌîÖÖ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¤¥µ¥«¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ðー¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÂçµÜ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥­ー¥Ñー¡¦¥Èー¥Þ¥¹¤Î¹¥¥»ー¥Ö¤Ê¤É¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¡¢Á°È¾¤ò0ÂÐ0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£

¤¹¤ë¤È¸åÈ¾7Ê¬¡£¥³ー¥Êー¥­¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¼ºÅÀ¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤Ç¤â21Ê¬¡£¥¤¥µ¥«¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥£¥µ¥í¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÃæ¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥´ー¥ëÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÅÚµï¡£±¦Â­¤ò¿¶¤êÈ´¤­Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾52Ê¬¡£¥³ー¥Êー¥­¥Ã¥¯¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¼ºÅÀ¡£2ÂÐ1¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÀï¾¡Íø¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢2·î23Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¿å¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£