ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦³¤³°°ÜÀÒ¡×¤Îµ°À×¡¡Âè2²ó¡§¹áÀî¿¿»Ê¤ÎÂç³èÌö¤«¤éÂçÂ´Áª¼ê¤Î³¤³°¹Ô¤¤Þ¤Ç
¡ÚQoly¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢ÃæË·¥³¥é¥à¤ÎÃæË·»á¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Û
°ÊÁ°¤Î¥³¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½êÂ°ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬200¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶Ã¤¤À¤¬¡¢ËèÇ¯²Æ¡¦Åß¹ç¤ï¤»¤Æ30¿Í¶á¤¯¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤¢¤ê¡¢
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤éJ2¤«¤éÄ¾ÀÜ³¤³°°ÜÀÒ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ò·ÐÍ³¤»¤º¹â¹»¤«¤éÄ¾ÀÜ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
Åù¡¹¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³¤³°°ÜÀÒ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Èº®Íð¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢°ìÅÙÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
³¤³°°ÜÀÒ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¶ÅÀ¤«¤é»þ·ÏÎó¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²áµî¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´ûÂ¸¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²þ¤á¤Æ»þ·ÏÎó¤äÅ¾µ¡¤ò³ÎÇ§¤·¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿äÂ¬¤¹¤ëºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¨¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥³¥é¥àÆâ¤Ç¤Î¡Ö³¤³°°ÜÀÒ¡×¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¡×¤ò»Ø¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤ä¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤äÆîÊÆ¤Ï½ü¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÂè¸Þ´ü¤«¤éÂèÈ¬´ü¤Þ¤Ç¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Âè¸Þ´ü¡§¹áÀî¿¿»Ê¤ÎÂç³èÌö¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÆüËÜ¿ÍÂçÎ®¹Ô
ÂèÏ»´ü¡§¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó
Âè¼·´ü¡§ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¿ØÁ´°÷¤¬³¤³°ÁÈ¤Ë
ÂèÈ¬´ü¡§ÂçÂ´Áª¼ê¤Þ¤Ç¤â³¤³°°ÜÀÒ
¡ÊÁ°²ó¡ËÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦³¤³°°ÜÀÒ¡×¤Îµ°À×¡¡Âè1²ó¡§±ü»û¹¯É§¤«¤é²¤½£¤Ç½é¤Î¡È¶¦Æ®¡É¤Þ¤Ç
https://qoly.jp/2025/02/12/lxs...
Âè¸Þ´ü¡§¹áÀî¿¿»Ê¤ÎÂç³èÌö¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÆüËÜ¿ÍÂçÎ®¹Ô¡Ê2010¡Ý¡Ë
Âè¸Þ´ü¤Î2010Ç¯¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï2¤Ä¤ÎÍ×°ø¡¢¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¤ÎÂç³èÌö¡×¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¹áÀî¤Ï2010Ç¯7·î¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡£Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡È¥Í¥¯¥¹¥È¹áÀî¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ÎÌÜ¤¬°ìµ¤¤ËÆüËÜ¿Í¡¦J¥ê¡¼¥°¤Ø¸þ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¡¢2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¡£¤³¤³¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï3ÀïÁ´ÇÔ¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢GL¤Ç¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÇË¤ê¥Ù¥¹¥È16¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£
2024Ç¯¸½ºß¡¢WÇÕ¤ÎGLÆÍÇË¤ò²÷µó¤È¤Þ¤ÇÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°Î¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤WÇÕ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ÏÎò»ËÅª²÷µó¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ç°ìµ¤¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë°ÜÀÒ¡£2010¡Á2012Ç¯¤Î¿ôÇ¯¤À¤±¤Ç¤â10¿Í°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬J¥ê¡¼¥°¤«¤é¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¢¨1¡£
ÌðÌîµ®¾Ï¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢ÂçÄÅÍ´¼ù¡¢ºÙ³Ë¨¡¢²¬ºê¿µ»Ê¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡¢´¥µ®»Î¡¢ÂçÁ°¸µµª¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡¢À¶Éð¹°»Ì¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¡Ä¡£WÇÕ¥Ù¥¹¥È16¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹áÀî¤Î¤è¤¦¤ËÂç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ò¡¢°Â²Á¢¨2¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç°ìµ¤¤Ë³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¡¦Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹áÀî¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨1¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½FW¥Á¥ç¥ó¡¦¥Æ¥»¤Þ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£
¢¨2¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï°éÀ®Êä½þ¶â¤Î¤ß¤ÎÌó4,000Ëü±ß»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î°Â¤µ¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é¹áÀî¿¿»Ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£·ã°Â¡ª
ÂèÏ»´ü¡§¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê2018¡Ý¡Ë
¤³¤ÎÂèÏ»´ü°Ê¹ß¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë³¤³°»ö¾ð¤¬Æ°¤¡¢°ìÇ¯¤´¤È¤ËÂç¤¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£2018Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î·ãÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£
2017Ç¯11·î¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈDMM¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¡¦¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£DMMÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤³¤ì¤¬·Ð±Ä¸¢¼èÆÀÍýÍ³¤À¤È¸øÉ½¡£
¤½¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆÄÌ¤ê¡¢2018Ç¯°Ê¹ßÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬J¥ê¡¼¥°¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÌ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¯¥é¥Ö¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë³°¹ñ¿ÍÏÈ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸À¸ì¤â±Ñ¸ì¤¬¹¤¯»È¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¼«ÂÎ¤â5Âç¥ê¡¼¥°¤è¤ê¤ÏÄã¤¤¤³¤È¤«¤é¤â¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¡£
J¥ê¡¼¥°¤«¤é¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿À®¸ùÎã¤ÏÉÚ°Â·òÍÎ¡¢±óÆ£¹Ò¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÎëÌÚºÌ±ðÅù¤¬Â¸ºß¢¨1¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¯¥é¥Ö¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê²ÃÆþ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢°ìÅÙ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢ºÆÅÙÉüµ¢¤¹¤ë¹¥»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¸¶ÂçÃÒÅù¤Î»öÎã¤¬Â¸ºß¢¨2¡£
¤É¤Á¤é¤Î»öÎã¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÍøÍÑ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏËÜ¹ñ¤Î»ñËÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î´Ä¶¤Ë´·¤ì¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤À¤±¡£
´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï»ñ¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁª¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£
ÉÚ°Â¤È±óÆ£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î¸å¹¹¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥á¥¬¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎÌò³ä¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢DMM¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¾®µ¬ÌÏ¤ÊÎà»÷Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²£ÉÍFC¤ÎONODERA GROUP¤¬·Ð±Ä¸¢¼èÆÀ¤·¤¿¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¢¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥ì¥ó¥»¤âÂ¸ºß¡£¤³¤³¤ÏÆüËÜ¿Í¤ËÂ¿¤¯Ìç¸Í¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï²£ÉÍFC¤ÎÁª¼ê¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤¡£
¢¨1¡¡ÉÚ°Â¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¢ª¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¢ª¥»¥ê¥¨A¡§¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ë¡¢±óÆ£¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¢ª¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¢ª¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡§¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¡¢ÎëÌÚ¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¢ª¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¢ª¥»¥ê¥¨A¡§¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¢¨2¡¡³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡§¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¢ª¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¢ª¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÉüµ¢¡Ë¡¢¸¶ÂçÃÒ¡Ê¥ê¡¼¥¬¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥é¡§¥¢¥é¥Ù¥¹¢ª¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¢ª¥¢¥é¥Ù¥¹Éüµ¢¡Ë
Âè¼·´ü¡§ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¿ØÁ´°÷¤¬³¤³°ÁÈ¤Ë¡Ê2019¡Ý¡Ë
Âè¸Þ´ü¡Ê2010¡Ý¡Ë¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÂçÎ®¹Ô»þÅÀ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤¬Áý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GK¤ÈCB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³¤³°°ÜÀÒ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
2011Ç¯¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó³«ºÅ¤Î¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤¬¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±»²²Ã¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤â¤¢¤êJ¥ê¡¼¥°¤ÎÆüÄø¾å¡¢¹ñÆâÁÈ¤Î»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥ë³¤³°ÁÈÊÔÀ®¤Ê¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎºÝ¤â¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤á¤¿¤Î¤À¤¬CB¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤¬³¤³°ºßÀÒ¼ÔÉÔºß¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥ë³¤³°ÁÈ¤ÏÌµÍý¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¢¨1¡£
¡üGKÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥ê¡¼¥ë¥»¡Ë¡¿CBµÈÅÄËãÌé¡ÊVVV¡Ë¡¿SBÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê¡Ë¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¡Ë
¤·¤«¤·¡¢GK¤ò´Þ¤á¤¿DF¥é¥¤¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬Á´¤Æ³¤³°ÁÈ¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤à»þÂå¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬2019Ç¯°Ê¹ß¡£
¡üGK¡§¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ê¢¨2025Ç¯¤ËJÉüµ¢¡Ë¡¢ÃæÂ¼¹ÒÊå¡¿CB¡§ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢ÈÄÁÒÞæ¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¿SB¡§°ËÆ£ÍÎµ±¡¢¿û¸¶Í³Àª¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¡Ê¢¨2024Ç¯²Æ¤ËJÉüµ¢¡Ë
¹µ¤¨¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´°÷³¤³°ÁÈ¡£¥¹¥«¥Ã¥É¤¬Â·¤¦»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÀÎ¤«¤é¤Î°õ¾ÝÏÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÂÎ³Ê¤ÎÎô¤ëÆüËÜ¿Í¤¬DF¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤éÆüËÜÂåÉ½CB¿Ø¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï188cm¤òÄ¶¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤Ë¤Æ¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿CB¥³¥ó¥Ó¡¢ÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¡Ê185cm¡Ë¤ÈÃæß·Í¤Æó¡Ê187cm¡Ë¤ò¤âÄ¶¤¨¤ë¿ÈÄ¹¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¹µ¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ï¤ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÏÀ¤Ï²áµî¤Î°äÊª¡£ÆüËÜ¿ÍCB¤Ç¤â½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢180cm¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿¤Ï¤½¤ÎÀï½ÑÍý²òÅÙ¤Î¹â¤µ¤«¤éÈÕÇ¯¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇCB¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢170cm¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÂÐÖµ¤¹¤ë195cm¤Î¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°Éõ¾¡Íø¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¢¨2¡£
ÂÎ³Ê±¾¡¹´Ø·¸¤Ê¤¯³¤³°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¾å¡¢ÂÎ³Ê¤Þ¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¼¡¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¿Ø¤â¥ª¡¼¥ë³¤³°ÁÈ¤È²½¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨1¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÁª¼êÇÉ¸¯¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¥ª¡¼¥ë³¤³°ÁÈ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁÈ¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨2¡¡2010-11¥»¥ê¥¨AÂè2Àá ¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê 2-0 AC¥ß¥é¥ó¡£Ä¹Í§¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¶âÀ±¤Ë¹×¸¥¡£Ä¹Í§¤Ï2018Ç¯¥í¥·¥¢WÇÕ¤Ç¤â¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥¯¥¢¥É¥é¡¼¥É¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¸òÂå¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÂÎ³Êº¹¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¤³¤È¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
ÂèÈ¬´ü¡§ÂçÂ´Áª¼ê¤Ç¤¹¤é³¤³°°ÜÀÒ¡Ê2021¡Ý¡Ë
Âè¼·´ü¤Þ¤Ç¤Ï¹âÂ´Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¦¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎÆó¶¯»þÂå¤À¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥°¤Î²¦Æ»¶¯²½ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍË¾¹âÂ´°ìËÜÄà¤ê¡×¤¬ÃÊ¡¹¤ÈÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍË¾¤Ê¹âÂ´¼ã¼ê¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤·¤¿¤Î¤¬Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤ÊÍË¾¤ÊÂçÂ´Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓÍª¤äÃ«¸ý¾´¸ç¤é¤òÀ¸¤¨È´¤¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤È¤·¤ÆÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶¯²½ÀïÎ¬¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÂèÈ¬´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÂ´¤Ç¤Ï22ºÐ¤«¤é¥×¥í»²Àï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÇ¯Îð¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¤·¤Æ·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂçÂ´Áª¼ê¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç2¡¤3Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤«¤é¤À¤È´û¤Ë25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ð½à¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÅ¾Çä¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌÖ¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¢¨1¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÍ¥½¨¤Ê¤é20ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÂ´Áª¼ê¤Ç¤¹¤é³¤³°°ÜÀÒ¤¹¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂèÈ¬´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢»°ãø·°¡¢´ú¼êÎâ±û¤È¼¡¡¹¤ËÂçÂ´Áª¼ê¤¬³¤³°°ÜÀÒ¢¨2¡£2021¡Á2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ²°Âæ¹ü¤È¤Ê¤ëÁª¼êÃ£¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç2017¡Á2021Ç¯¤Þ¤ÇÀîºê¤Ï4ÅÙ¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¢¨3¡£
¤â¤Á¤í¤óÀîºê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¼²°À®¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢¸Å¶¶µü¸ã¡¢¡Ê¤³¤Î»þ´ü¤è¤ê¤À¤¤¤ÖÁ°¤À¤¬¡ËÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÌ¡¹¤âÂçÂ´ÁÈ¤È¤·¤Æ³¤³°°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÂçÂ´ÆþÃÄÁÈ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê³¤³°°ÜÀÒ¤Ï»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð20ÂåÈ¾¤Ð¤À¤í¤¦¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Áª¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ì´¤¬¤¢¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
µÕ¤ËJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¯²½Êý¿Ë¤¬¤è¤ê°ìÁØÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢¨1¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤Ï30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¥ª¥é¥ó¥À¤ÎPSV¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥«¥¤¥»¥ê¥¹¥Ý¥ë¤«¤éÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¤Æ¤¤¤¿¡£
»°ãø¡ªÄ¹Í§¡ªÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼Ô¡×ºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¢¨2¡¡Æ±»þ´ü¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬Æ±¤¸¤¯ÂçÂ´¤ÎÃ«¸ý¾´¸ç¤Þ¤Ç¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤Ø³¤³°°ÜÀÒ¡£
¢¨3¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀîºê¤Ï2023Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÂè3²ó¤ÏÌÀÆü¡¢¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë