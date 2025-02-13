Âç»´ÇÔ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ÇÍ£°ì³ô¤ò¾å¤²¤¿¡ÖÍÌ¾ÇÐÍ¥¡×¤È¤Ï¡©¡¡¡È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·øÊª¡É¤¬¥®¥ã¥ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê
¡¡NHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤¬Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÎÎòÂåºÇÄãµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¿¤À¤Ò¤È¤ê³ô¤ò¾å¤²¤¿ÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£½ï·Á·ý¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½ïÊýÄ¾¿Í¡Ê57¡Ë¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉã¡¦½ï·Á·ý¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡©¡¡½Â¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È±éµ»ÎÏ¤¬¥¦¥ê¤Î½ïÊýÄ¾¿Í
¡¡½ïÊý¤Ï¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¤Ï·¤¿¦¿Í¤ÎÅÏÊÕ¹§Íº¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃË¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ò¤È¤êÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·¤¿¦¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Ê¥Ù¤µ¤ó¡É¤ÈÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ÌºÒ¸å¤Ï¾¦Å¹³¹¤ÎÃç´Ö¤Ë¤â¿´¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë·ù¤ï¤ìÌò¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿±éµ»ÎÏ¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç¤âÀä»¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯4·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿ÑÍºá¤Î»à·º¼ü¤â½ï·Á¤é¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ð¡¦Êâ¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¥®¥ã¥ë·¤¤òºî¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¥¥ã¥é¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·¤¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡È¥Ê¥Ù¥Ù¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤¤¥¥ã¥é¤Ë·ãÊÑ¡£Á°È¾¤È¤Î±éµ»¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡1·î31Æü¡¢Ä«¥É¥é¤ËÂ³¤¤¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î°§»¢¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ï·Á¡§¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÏÊÕ¹§ÍºÌò¡¢½ï·ÁÄ¾¿Í¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¥Á¥ç¡¼¥¢¥²¥Ã¡ª
¡½¡½¤¤¤¤Ê¤ê¥®¥ã¥ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏMC¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê54¡Ë¡¦ÂçµÈ¡Ê53¡Ë¤â¤«¤Ê¤ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
ÂçµÈ¡§¡È¥Ê¥Ù¥Ù¡É¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ê¥Ù¥Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡½ï·ÁÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¤¡¡¢¤³¤Î»ä¤Î¥½¥ï¥½¥ï¡¢¥É¥¥É¥¡Ä¡Ä¡£
²Ú´Ý¡§À¤Âå¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢²æ¡¹¤Ï¡Ä¡Ä¡£
»Ë¾å½é¤ÎÂç²Ï¿Æ»Ò¼ç±é
¡Ö¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ï½ï·Á¤¬±é¤¸¤ë¡È¥Ê¥Ù¥Ù¡É¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Èà¤Î¼ã¤¤º¢¤òÃÎ¤ë50Âå°Ê¾å¤Ï¤â¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿±éµ»¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÇÃÆ¤±¤ë»Ñ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢½ï·Á¤ÎÉã¤ÏÌ¾Í¥¡¦½ï·Á·ý¡Ê1937¡Á2008Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£1988Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÍ¥½Ù¡¡ORACION¡×¡Ê¼ç±é¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£90Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¡ÖæÆ¤Ö¤¬Ç¡¤¯¡×¡Ê¼ç±é¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÄï¡¦À¾¶¿½¾Æ»¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ç¯¸å¤Î92Ç¯¡¢25ºÐ¤ÇÂç²Ï¡Ö¿®Ä¹¡¡KING OF ZIPANGU¡×¤Î¼ç±é¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£²¦Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÉã¤Î½ï·Á·ý¤µ¤ó¤ÏÂç²Ï¤Ç¤Ï¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¡Ê1965Ç¯¡Ë¤È¡ØÆ½¤Î·²Áü¡Ù¡Ê1982Ç¯¡Ë¤Î2ËÜ¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò2Âå¤ÇÂç²Ï¤Î¼ç±é¤òÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Âç²Ï»Ë¾å2ÁÈÌÜ¤Î¿Æ»Ò¼ç±é¤Ï¡¢¡Ö¸µÏ½åçÍð¡×¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Î5ÂåÌÜÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê18ÂåÌÜ´ª»°Ïº¡á1955¡Á2012Ç¯¡Ë¤È¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Î6ÂåÌÜ´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤À¡£
¡Ö¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ù¤ÏÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨8¡¦2¡ó¤ÈÂç²Ï»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ï·Á¤Î¡Ø¿®Ä¹¡Ù¤ÏÊ¿¶Ñ24¡¦6¡ó¤È¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡§´ØÅìÃÏ¶è¡¦À¤ÂÓ¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂç²Ï¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿®Ä¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢½ï·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëÌò¼Ô¤ò¼ã¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡¢ÌÀÃÒ¸÷½¨¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¡Ê63¡Ë¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê69¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÍÈô¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¢¤ê¡¢¡È³Ø·Ý²ñÂç²Ï¡É¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸å¤Ë½ï·Á¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤ò·Ñ¤¤¤ÀÂ©»Ò¤¬Âç²Ï¤Ë¼ç±é¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà¤ÎÆó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÌµþ¸¶¿Í¡×¤Î°Ì´
¡Ô¿Æ»Ò3Âå¤Ç¤ÎÂç²Ï¼ç±é¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¦¡Á¡Á¤ó¡Ä¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤Î»þ¤ËÂç²Ï¤Î¼ç±é¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡ÊÂ©»Ò¤Ë¤Ï¡Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»þÂå·à¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Î»þ¤Î½Å¤ß¤ò¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ì´¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÂç²Ï¤¬Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ç±é¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ¡Ê¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡§2018Ç¯10·î28Æü¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ1997Ç¯¡¢20²¯±ß¤â¤ÎÀ½ºîÈñ¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿Âçºî¼ç±é±Ç²è¡ÖËÌµþ¸¶¿Í¡¡Who are you?¡×¤¬Âç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
¡ÖDNA¤ò»È¤Ã¤Æ¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤¿ËÌµþ¸¶¿Í¤¬Î¦¾å¶¥µ»¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥È¥ó¥Ç¥â±Ç²è¤Ç¡¢ÇÛµë¼ýÆþ¤Ï4²¯5000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾åÁØÉô¤Î»×¤¤¤Ä¤¤Ê¤É¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢Á¥Æ¬Â¿¤¯¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÍè¡¢½ï·Á¤ÏÂçºî¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡½ï·Á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÇÀÌ±°ìÙä¤ò°·¤Ã¤¿¡Ö·´¾å°ìÙä¡×¡Ê2000Ç¯¡Ë¤äÌÀ¼£´ü¤ÎÇÀÌ±Ëªµ¯¡¦ÃáÉã»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÁð¤ÎÍð¡×¡Ê04Ç¯¡Ë¤Ë¼ç±é¡¢µìÀ©¹â¹»¤ÎÌîµåÉô¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖËÌÃ¤¼Ð¤Ë¤µ¤¹¤È¤³¤í¡×¡Ê07Ç¯¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¿À»³À¬ÆóÏº´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬À½ºîÈñ¤òÏÅ¤Ã¤¿¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤À¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ò²ñÇÉ¤ÎÇ®¤¤ºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ö¼ç±é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·øÊª¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÌò¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤«¡¢Æ±À¤Âå¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤äÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê57¡Ë¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡Ê57¡Ë¤é¤Ë¤½¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¢¤¨¤Æ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤òÈò¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç²þ¤á¤Æ±éµ»ÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¤ÏÈà¤Î¼¡ÃË¤«¤é¼Â¤Ï¡È¥Ê¥Ù¥Ù¡É¤Î¥¥ã¥é¤Î¤Û¤¦¤¬ÁÇ¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤è¤ê¤â²ÈÂ²Í¥Àè¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ìò¤ÎÉý¤¬¹¤Þ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤ÇÁèÃ¥Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤ÎÀçÆ»ÆØ»Ò¡Ê55¡Ë¤äÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¶¦±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤«¤é¤âÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô