¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ü¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ªµÈ°æ´ÆÆÄ¡ÖÀèÈ¯´õË¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï10Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ü¥¹Åê¼ê¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ü¥¹¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢Í¥¾¡¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2022Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç17»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ÇËÜ¿Í¤âÀèÈ¯´õË¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¶¯¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤è¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»°¿¶¤ò¤È¤ì¤ëÈó¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤ÊÅê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢§ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1992Ç¯6·î26Æü¡Ê32ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ
ÅêÂÇ¡§±¦¡¦±¦
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§186cm¡¦97Ô
½Ð¿È¹»¡§¥±¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¹â¹»¡Ý¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø
·ÐÎò¡§¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º»±²¼¡Á¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Á¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Á¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º
¡¡¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ü¥¹¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢Í¥¾¡¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2022Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç17»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ÇËÜ¿Í¤âÀèÈ¯´õË¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¶¯¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤è¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»°¿¶¤ò¤È¤ì¤ëÈó¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤ÊÅê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢§ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1992Ç¯6·î26Æü¡Ê32ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ
ÅêÂÇ¡§±¦¡¦±¦
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§186cm¡¦97Ô
½Ð¿È¹»¡§¥±¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¹â¹»¡Ý¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø
·ÐÎò¡§¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º»±²¼¡Á¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Á¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Á¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º