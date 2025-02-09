¥ê¥éー¥É¤¬»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤ÎÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¿NBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2025 3P¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ìÁª¼ê

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🌟 The 2025 #Starry3PT field! 🌟#StateFarmSaturday: 2/15, 8:00pm/et on TNT pic.twitter.com/cAP9ZTGOj1
- NBA (@NBA) February 7, 2025
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