à¥Ý¥¹¥ÈÃæµïÀµ¹á¤ËÄ¶¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¡Ìîµå¤Ë¤âÀºÄÌ¤ÇÆÃÈÖ£Í£Ã¤âÅ¬Ìò
à¥Ý¥¹¥ÈÃæµïÀµ¹á¤ÏÃ¯¤«¡½¡½¡£
¡¡Ãæµï¤Ï£²£³Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯µî¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃ²¤¯À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¹¥ÈÃæµï¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¡¢¥Ý¥¹¥ÈÃæµï¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Öº£¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¡¢ºÇ¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬àÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙá¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î£²¿Í¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¾Ð¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤µ¤Ð¤¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¤ÏÃæµï¤ÈÆ±¤¸Âç¤ÎÌîµå¹¥¤¡£ÀçÂæ¾¦¶È¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿È¬½Å³ß¹¬Íº»á¤ò¡Ö¿À¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀçÂæ½Ð¿È¤Î±ï¤«¤é¡¢¥×¥íÌîµå³ÚÅ·¤Î¡Ö£²£°¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæµï¤¬¤è¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîµåÆÃÈÖ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£³·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£