¥ì¥¯¥µ¥¹IS¤Ë¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÈ¯Çä¡£°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï4WD¼Ö¤ò°ì»þÈÎÇä½ªÎ»
¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï2025Ç¯1·î23Æü¡¢IS300h¤ÈIS300¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖF¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯Ⅳ¡×¤òÀßÄê¤·¡¢È¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï590Ëü～635Ëü±ß¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥¯¥µ¥¹IS¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
IS¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2013Ç¯5·î¤ÎÈ¯Çä¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯12Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë´°½Ï¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖF¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯Ⅳ¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿¡ÖF¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Æâ³°Áõ¤ò¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢IS300h¤ÈIS300¤ÎF¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿ÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤ä¥¹¥âー¥¯¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¥É¥¢¥ß¥éー¤Ê¤É¤òÀßÄê¡£ÆâÁõ¤Ç¤Ï¶äËÏ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨ー¥É¤Î¹õ¤Î¥·ー¥È¤òÁõÈ÷¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥éー¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢IS¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÀº×û¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¾²²¼Æ©²áÉ½¼¨µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥â¥Ë¥¿ー¤òÆÃÊÌÁõÈ÷¤·¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´ÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë´ûÂ¸¥°¥ìー¥É¤Î°ìÉô²þÎÉ¤â¼Â»Ü¡£IS500¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Õ¥ì¥¢¥ì¥Ã¥É¤Î3¿§¤ÎËÜ³×¥·ー¥È¤ò¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÄê¤·¡¢ÆâÁõ¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò½¼¼Â¡£³°Áõ¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥¿ー¥ß¥éー¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤È¥¹¥âー¥¯¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¡¢Àº×û¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢IS300h¤Ç¤Ï¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥³¥ó¥»¥ó¥È¡ÊAC100V¡¦1500W¡Ë¤Ë³°ÉôµëÅÅ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÄÉ²ÃÀßÄê¡£Áë¤òÊÄ¤á¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÅ¸»¥³ー¥É¤ò½Ð¤·¤ÆµëÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÆâ¤Ø¤ÎÃî¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤Î¿¯Æþ¤ä¡¢±«Å·»þ¤Î¿å¤Î¿¯Æþ¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç481Ëü～850Ëü±ß¡£º£²ó¤Î²þÎÉ¤ÇIS350¤È4WD¼Ö¡ÊIS300h¡Ë¤ÎÀßÄê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸åÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¢¡¢¡
¢£É¸½àÀßÄê¥â¥Ç¥ë ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷
IS500 F¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ê5LV8¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä850Ëü±ß
IS300h ¥Ðー¥¸¥ç¥óL¡Ê2.5LÄ¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä601Ëü±ß
IS300h F¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê2.5LÄ¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä581Ëü±ß
IS300h¡Ê2.5LÄ¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä527Ëü±ß
IS300 ¥Ðー¥¸¥ç¥óL¡Ê2LÄ¾4¥¿ー¥Ü¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä556Ëü±ß
IS300 F¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê2LÄ¾4¥¿ー¥Ü¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä536Ëü±ß
IS300¡Ê2LÄ¾4¥¿ー¥Ü¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä481Ëü±ß
¢£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖF¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯Ⅳ¡×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷
IS300h F¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯Ⅳ¡Ê2.5LÄ¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä635Ëü±ß
IS300 F¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯Ⅳ¡Ê2LÄ¾4¥¿ー¥Ü¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä590Ëü±ß
¡ÒÊ¸¡á¥É¥é¥¤¥ÐーWebÊÔ½¸Éô¡Ó
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥¯¥µ¥¹IS¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
IS¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2013Ç¯5·î¤ÎÈ¯Çä¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯12Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë´°½Ï¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖF¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯Ⅳ¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿¡ÖF¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Æâ³°Áõ¤ò¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢IS300h¤ÈIS300¤ÎF¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿ÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤ä¥¹¥âー¥¯¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¥É¥¢¥ß¥éー¤Ê¤É¤òÀßÄê¡£ÆâÁõ¤Ç¤Ï¶äËÏ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨ー¥É¤Î¹õ¤Î¥·ー¥È¤òÁõÈ÷¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥éー¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢IS¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÀº×û¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¾²²¼Æ©²áÉ½¼¨µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥â¥Ë¥¿ー¤òÆÃÊÌÁõÈ÷¤·¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´ÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë´ûÂ¸¥°¥ìー¥É¤Î°ìÉô²þÎÉ¤â¼Â»Ü¡£IS500¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Õ¥ì¥¢¥ì¥Ã¥É¤Î3¿§¤ÎËÜ³×¥·ー¥È¤ò¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÄê¤·¡¢ÆâÁõ¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò½¼¼Â¡£³°Áõ¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥¿ー¥ß¥éー¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤È¥¹¥âー¥¯¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¡¢Àº×û¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢IS300h¤Ç¤Ï¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥³¥ó¥»¥ó¥È¡ÊAC100V¡¦1500W¡Ë¤Ë³°ÉôµëÅÅ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÄÉ²ÃÀßÄê¡£Áë¤òÊÄ¤á¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÅ¸»¥³ー¥É¤ò½Ð¤·¤ÆµëÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÆâ¤Ø¤ÎÃî¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤Î¿¯Æþ¤ä¡¢±«Å·»þ¤Î¿å¤Î¿¯Æþ¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç481Ëü～850Ëü±ß¡£º£²ó¤Î²þÎÉ¤ÇIS350¤È4WD¼Ö¡ÊIS300h¡Ë¤ÎÀßÄê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸åÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¢¡¢¡
¢£É¸½àÀßÄê¥â¥Ç¥ë ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷
IS500 F¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ê5LV8¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä850Ëü±ß
IS300h ¥Ðー¥¸¥ç¥óL¡Ê2.5LÄ¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä601Ëü±ß
IS300h F¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê2.5LÄ¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä581Ëü±ß
IS300h¡Ê2.5LÄ¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä527Ëü±ß
IS300 ¥Ðー¥¸¥ç¥óL¡Ê2LÄ¾4¥¿ー¥Ü¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä556Ëü±ß
IS300 F¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê2LÄ¾4¥¿ー¥Ü¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä536Ëü±ß
IS300¡Ê2LÄ¾4¥¿ー¥Ü¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä481Ëü±ß
¢£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖF¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯Ⅳ¡×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷
IS300h F¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯Ⅳ¡Ê2.5LÄ¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä635Ëü±ß
IS300 F¥¹¥Ýー¥Ä ¥âー¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯Ⅳ¡Ê2LÄ¾4¥¿ー¥Ü¡¦FR¡Ë¡Ä¡Ä590Ëü±ß
¡ÒÊ¸¡á¥É¥é¥¤¥ÐーWebÊÔ½¸Éô¡Ó