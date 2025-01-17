¸Å¶¶µü¸è¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¡×¡Ä¥ì¥ó¥Ì°ÜÀÒ¤Î±½¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬É¾ÏÀ
¤³¤ÎÅß¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¡£MLS¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Î¥ì¥ó¥Ì¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤«¤éÆüËÜ¿ÍFWÉÙ³ß·É¿¿¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥ª¥É¥½¥ó¥Ì¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¡¼¥ë¤ä¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥é¤ÎFW¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥é¥Æ¡¦¥é¥¹¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸Å¶¶¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¥ì¥ó¥Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À1000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¡ØThe Celtic Star¡Ù¤Ï¡Ö¸Å¶¶¤ò¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤ËÈà¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤âÁ´¤¯¤Î¶¸µ¤¤Ç¤¢¤ë¡£¸Å¶¶¤Ïº£µ¨ºÇÂç¸Â¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤·Èà¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¸Å¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸õÊä¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÍ½»»¤ÎÈÏ°Ï¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥ê¡¼¥°Àï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸Å¶¶¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ï¤º¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥À¥à¡¦¥¢¥¤¥À¡¼¤¬12»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀäÉÔÄ´¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¤À¡£
¸Å¶¶¤Ï¤¤¤º¤ì°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥ì¥ó¥Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø²Æ¤Ë¤Þ¤¿¸ò¾Ä¤ËÍè¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×
¸Å¶¶µü¸è¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÃæ±ûÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¤Î¡ÖºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ï¤³¤ì¤À
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï30»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Å¶¶¡£¤·¤«¤·¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¢¥¤¥À¡¼¤â¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Èà¤ÎÂàÃÄ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¡£