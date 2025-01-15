¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ö¿å¥À¥¦¿ÍÀ¸¤¹¤´¤í¤¯¡×Îø¿Í¥ê¥Á¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ø¡Ö¥ê¥Á°Ê¾å¤Î½÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤¬15Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç2Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Îø¿Í¥ê¥Á¡Ê28¡Ë¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£²óÊüÁ÷¤Î¡Ö¿·½Õ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥ê¥¢¥ë¿ÍÀ¸¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë¡ÖSTOP¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿ô²ó¡¢¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸«»ö¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î¥Þ¥¹¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ê¥Á¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥ººîÀï¤¬¶ÛµÞ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÈ¿È¯¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£·ëº§¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£¤³¤³¤ÇÅú¤¨½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÊÝÎ±¡£¡Öº£¤Îº£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£1½µ´Ö¸å¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤³¤½ÈÖÁÈ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥ê¥Á¤¬·ù¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤À·Ð°Þ¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡ÖËÍ¤â48ºÐ¡£¥ê¥Á°Ê¾å¤Î½÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂ³¤¤Ï¼¡½µ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬·ëº§»ØÎØ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»Ñ¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ï°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç1¤«¤é6¤Î¿ô»ú¤òÁª¤Ð¤»¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¤Î½ÐÍè»ö¤¬¼ÂºÝ¤ËËÜ¿Í¤Î¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Ï¼«¿È¤ÎºÇ¹â·î¼ý¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£