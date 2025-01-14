¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬²áµîºÇÂ®¤Ç´°Çä
¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à
¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1¤ÇÀï¤¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ï14Æü¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇäÊ¬¤¬´°Çä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÁíÈÎÇä¿ô¤è¤ê1000ËçÂ¿¤¤¡¢Ìó5000Ëç¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ11Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµîºÇÂ®¤Ç´°Çä¡£ÈÎÇäÁí¿ô¤â¤¹¤Ç¤Ë²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÏÄÉ²ÃÀ¸»º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢2·î²¼½Ü¤«¤éÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âº£¥·ー¥º¥ó¤Î¥·ー¥º¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÌó6500Ëç¡Ë¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£