　カターレ富山は11日、2025シーズンのトップチーム新体制が決定したことを発表した。

　富山は昨季J3リーグ戦を3位で終え、J2昇格プレーオフを制して11年ぶりにJ2へ復帰。2月16日の開幕戦では愛媛FCとアウェーで対戦する。

以下、トップチーム新体制

■スタッフ

▽監督

小田切道治

▽ヘッドコーチ

倉貫一毅

▽コーチ

西村俊寛

中森大介

▽GKコーチ

沖田政夫

▽フィジカルコーチ

菊池忍

■選手

1 GK 田川知樹

2 DF 吉田新(←湘南/期限付き)

4 DF 神山京右

5 DF 今瀬淳也

6 MF 瀬良俊太

7 MF 佐々木陽次

8 MF 松岡大智

9 FW 碓井聖生

10 FW 松田力(←愛媛)

13 DF 深澤壯太(←中京大)

14 MF 浦十藏(←神戸/期限付き)

15 ガブリエル・エンリケ

16 MF 末木裕也

17 MF 井上直輝

18 MF 伊藤拓巳

20 MF 大山武蔵

21 GK 大久保択生(←岩手/期限付き)

22 MF 椎名伸志

23 DF 西矢慎平

24 MF 河井陽介

25 MF 亀田歩夢(←流通経済大柏高)

26 DF 鍋田純志

27 FW 吉平翼

28 MF 布施谷翔

31 GK コ・ボンジョ(←鳥栖/期限付き)

32 MF 溝口駿(←法政大)

33 MF 高橋馨希

34 MF 竹中元汰(←関西福祉大)

39 FW 古川真人

40 DF 竹内豊(←法政大)

41 DF 酒井崇一(←群馬)

42 GK 平尾駿輝

46 DF 川上優樹

48 MF 植田啓太(←横浜FM)

58 FW 武颯(←FC大阪)

88 DF 濱託巳(←沼津)