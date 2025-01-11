J2復帰の富山が2025シーズンのトップチーム新体制を発表! 流経大柏から加入のMF亀田歩夢は25番
カターレ富山は11日、2025シーズンのトップチーム新体制が決定したことを発表した。
富山は昨季J3リーグ戦を3位で終え、J2昇格プレーオフを制して11年ぶりにJ2へ復帰。2月16日の開幕戦では愛媛FCとアウェーで対戦する。
以下、トップチーム新体制
■スタッフ
▽監督
小田切道治
▽ヘッドコーチ
倉貫一毅
▽コーチ
西村俊寛
中森大介
▽GKコーチ
沖田政夫
▽フィジカルコーチ
菊池忍
■選手
1 GK 田川知樹
2 DF 吉田新(←湘南/期限付き)
4 DF 神山京右
5 DF 今瀬淳也
6 MF 瀬良俊太
7 MF 佐々木陽次
8 MF 松岡大智
9 FW 碓井聖生
10 FW 松田力(←愛媛)
13 DF 深澤壯太(←中京大)
14 MF 浦十藏(←神戸/期限付き)
15 ガブリエル・エンリケ
16 MF 末木裕也
17 MF 井上直輝
18 MF 伊藤拓巳
20 MF 大山武蔵
21 GK 大久保択生(←岩手/期限付き)
22 MF 椎名伸志
23 DF 西矢慎平
24 MF 河井陽介
25 MF 亀田歩夢(←流通経済大柏高)
26 DF 鍋田純志
27 FW 吉平翼
28 MF 布施谷翔
31 GK コ・ボンジョ(←鳥栖/期限付き)
32 MF 溝口駿(←法政大)
33 MF 高橋馨希
34 MF 竹中元汰(←関西福祉大)
39 FW 古川真人
40 DF 竹内豊(←法政大)
41 DF 酒井崇一(←群馬)
42 GK 平尾駿輝
46 DF 川上優樹
48 MF 植田啓太(←横浜FM)
58 FW 武颯(←FC大阪)
88 DF 濱託巳(←沼津)
富山は昨季J3リーグ戦を3位で終え、J2昇格プレーオフを制して11年ぶりにJ2へ復帰。2月16日の開幕戦では愛媛FCとアウェーで対戦する。
以下、トップチーム新体制
■スタッフ
▽監督
小田切道治
▽ヘッドコーチ
倉貫一毅
▽コーチ
西村俊寛
中森大介
▽GKコーチ
沖田政夫
▽フィジカルコーチ
菊池忍
■選手
1 GK 田川知樹
4 DF 神山京右
5 DF 今瀬淳也
6 MF 瀬良俊太
7 MF 佐々木陽次
8 MF 松岡大智
9 FW 碓井聖生
10 FW 松田力(←愛媛)
13 DF 深澤壯太(←中京大)
14 MF 浦十藏(←神戸/期限付き)
15 ガブリエル・エンリケ
16 MF 末木裕也
17 MF 井上直輝
18 MF 伊藤拓巳
20 MF 大山武蔵
21 GK 大久保択生(←岩手/期限付き)
22 MF 椎名伸志
23 DF 西矢慎平
24 MF 河井陽介
25 MF 亀田歩夢(←流通経済大柏高)
26 DF 鍋田純志
27 FW 吉平翼
28 MF 布施谷翔
31 GK コ・ボンジョ(←鳥栖/期限付き)
32 MF 溝口駿(←法政大)
33 MF 高橋馨希
34 MF 竹中元汰(←関西福祉大)
39 FW 古川真人
40 DF 竹内豊(←法政大)
41 DF 酒井崇一(←群馬)
42 GK 平尾駿輝
46 DF 川上優樹
48 MF 植田啓太(←横浜FM)
58 FW 武颯(←FC大阪)
88 DF 濱託巳(←沼津)