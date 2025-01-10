¡ÚÂ®Êó¡Û¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¡ÖLynx¡×ÈÎÇäÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡¡µ¡Æ°ÎÏ¤Ç¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤È¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤ë»ÍÂAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢DEEPRobotics
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁ´ÃÏ·ÁÂÐ±þ¤Î¼ÖÎØÉÕ¤»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLynx¡Ê¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ë¡×(DEEPRobotics¼ÒÀ½)¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Í½ÌóÆÃ²Á¤Ï2,915,000±ß¡ÊÀÇ¹þ)¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤ÎÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡£
2024Ç¯11·î¡¢YouTube¤Ç¿··¿¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ°²è¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ïº£²ó¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿DEEPRobotics¼Ò¤Î¡ÖLynx¡×¡£Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÁöÇËÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É(ÆóÂÊâ¹Ô)¤Î¶³¦¤òÀþ°ú¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Extreme Off-Road | DEEPRobotics Lynx All-Terrian Robot¡§
¡üDEEPRobotics Lynx¤ÎÆÃÄ§
¡ÖLynx¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î¡ÖX30¡×¤ä¡ÖLite 3¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»ÍÂÊâ¹Ô·¿¤Î³°´Ñ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ÍËÜ¤ÎÂ¤Ë¤ÏÀèÃ¼¤Ë¶îÆ°ÎØ¤òÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÃÏ·ÁÂÐ±þ·¿¤Î¼«Î§Áö¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
DEEPRobotics Lynx¤³¤Î»Í»è·Á¾õ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃÊº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ê¡¢ÉÔÀ°ÃÏ¤Ç¤â¹âÂ®¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆóËÜÂ¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¼ÐÌÌ¤ò²¼¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Æ°²è¤«¤é¤â¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¹¹¤Ë¡¢¡ÖLynx¡×¤ÏIP54¤ÎËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¤ò¤â¤Á¡¢Àî¤ä¾ÂÃÏ¤Î¤Û¤«°Å·¸õ²¼¤äºÒ³²¸½¾ì¡¢¾ÃËÉ¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹¹¤ËLynx¤Ï¡ÖDEEPRobotics AI+¡×¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¡£ÉÔÀ°¼ÐÌÌ¤ä³¬ÃÊ¡¦ÀÐÃÊ¤Ê¤É¤òËÜÂÎ¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ2µÓ¤Î¾õÂÖ¤Ç¼«Î§¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Â®¤¤Â®ÅÙ¤Ç¼ÐÌÌ¤ò²¼¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¼Ò¤ÎEmbodied AI¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òLynxÆÈ¼«¤ÎÀß·×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡üLynx¤Î³µÍ×
¡¦ºÇÂç80cm¤ÎÃÊº¹¤òÅÐ¤ê²¼¤ê²ÄÇ½¡¦ºÇ¹â5m/s¡Ê»þÂ® Ìó18Ò¡Ë¡¦Ï¢Â³¤·¤¿22cm¤ÎÃÊº¹¤ò°ÜÆ°²ÄÇ½¡¦¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§12Ô¤Þ¤Ç¡¦JISÊÝ¸îÅùµéIP54¤ÎËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¡¦³°·ÁÀ£Ë¡¡§80cm¡ß50cm¡ß60cm¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥º¡Ë¡¢¼ÁÎÌ30Ô
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤ËÀè¤À¤Á¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¡£¡¦2025Ç¯1·î¸½ºß¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤ª°ú¤ÅÏ¤·¤Ï2025Ç¯3·î°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡¦º£¸å¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ú¤ÅÏ¤·»þ´ü¤¬Âç¤¤¯Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¡¦¤½¤ÎÂ¾ÉÔÌÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±¼ÒÃ´Åö±Ä¶È¤Þ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡£
Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤Ï¡¢¤³¤Á¤éÀ½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
¤«¤é¡¢¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖÍ½ÌóÈÎÇä¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡¢¡ÖDEEPRobotics LynxÍ½ÌóÈÎÇä¿½¤·¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¡Êsales_md@elsa-jp.co.jp¡Ë¤·¤Æ¿½¹þ¤à¡£
¡ü»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸½ºß°ÌÃÖ
DEEPRobotics¤ÎÆüËÜ¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡¢¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎLynx¤Ï¤Þ¤ÀÅö¼ÒÆâ¤Ç¼Âµ¡¤ä¥Ç¥â¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´û¤ËÀ½ÉÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¸«¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥â¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¤Î¡ÖDEEPRobotics X30¡×¤È¾®·¿¤Î¡ÖDEEPRobotics Lite 3¡×¡£¡ÖX30¡×¤Ï»º¶ÈÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¡¢¡ÖLite 3¡×¤Ï¼ç¤Ë¶µ°éŽ¥¸¦µæÍÑ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡ÖLite 3 Basic¡×¤Ï²Á³Ê¤¬995,500±ß¤«¤é¤È¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¸½ºß¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¡ÖDEEPRobotics X30¡×¤È¾®·¿¤Î¡ÖDDEEPRobotics Lite 3¡×¡£¡ÖX30¡×¤Ï»º¶ÈÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¡¢¡ÖLite 3¡×¤Ï¼ç¤Ë¶µ°éŽ¥¸¦µæÍÑ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â³«È¯ÍÑSDK¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÍÑÅÓ¤äÀÇ½¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¶¦ÄÌÉôÊ¬¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ Âç·¿¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖX30¡×¤Î±ó³ÖÁàºî¤È¼«Î§Êâ¹Ô¤Î¥Ç¥â¡§
¢£ ¾®·¿¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLite 3¡×¤Î¥Ç¥â¡§
¡ü¡ÖX30¡×¤Ï±ó³ÖÁàºî¤È¼«Î§½ä²ó¤ËÂÐ±þ
»º¶ÈÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¤Î¡ÖX30¡×¤Ï±ó³ÖÁàºî¤È¼«Æ°½ä²ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÂÊâ¹Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤äÉÔÀ°ÃÏ¤Ê¤É¡¢¼ÖÎØ¶îÆ°¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶ì¼ê¤Î¾ì½ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤À¡£
¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤Î¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â±ó³ÖÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖX30¡×¤¬¹Ô¤¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·×Â¬¥á¡¼¥¿¡¼¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¶õµ¤¤ä¥¬¥¹Åù¤ÎÇ»ÅÙ¤òÂ¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼«Æ°½ä²ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Í½¤áÀßÄê¤·¤¿¥ë¡¼¥È¤òÄê´üÅª¤Ë½ä²ó¤·¡¢·×Â¬µ¡´ï¤ÎÅÀ¸¡¤ä·ÙÈ÷¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤Ï³¬ÃÊ¤ò¾º¹ß¤¹¤ë»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥×¥é¥ó¥È¤ä¹©¾ì¡¢È¯ÅÅ½ê¤äÊÑÅÅ½ê¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¿Í¤¬½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·×Â¬¥á¡¼¥¿¡¼¤ä²¹ÅÙÅù¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ò¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÂåÂØ¤·¤Æ¼«Æ°²½¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖX30¡×¤ÏËÉ¿åËÉ¿Ð»ÅÍÍ¤Ç¡¢-20ÅÙ¡Á55ÅÙ¤Î²¹ÅÙ´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥«¥á¥é¤äÍÍ¡¹¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÁýÀß¤Ç¤¤ë¡£LiDAR¤ä°Å»ë¥«¥á¥é¤òÁõÈ÷¤·¤Æ°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÏDEEPRobotics¤¬¤Û¤Ü100%¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ³Æþ¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£Introducing X30, industrial flagship quadruped robot¡§
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤äÆ³Æþ¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸øÆ»¤Ç¤â»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼«Í³¤ËÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ãó¼Ö¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é±ó³ÖÁàºî¤Ç¡ÖX30¡×¤òÁàºî¤¹¤ëÆ°²è
¡üºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÆó¼¡Èï³²¤òÍÞ¤¨¤¿¾õ¶·ÇÄ°®¤Ë
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¾õ¶·ÇÄ°®¤Î¤¿¤á¤ËÆó¼¡Èï³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ëºÒ³²¸½¾ì¤Ë¤â±ó³ÖÁàºî¤Ç¡ÖX30¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖX30¡×¤Î¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡×¡Ê¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¡£Âç·¿¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Þ¤¿¡¢¡ÖX30¡×¤ÏËÉÈÈ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤ÏÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÅù¤ÎÆ¼Àþ¤¬»ÜÀß¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤¿¸½¾ì¤Ë»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ÇËÉÈÈ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖX30¡×¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¸«¤Ç¤Ï¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔË¡¿¯Æþ¼Ô¤Ë°Ò°µÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖX30¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡üÈæ³ÓÅª ¾®·¿¤Î¡ÖLite 3¡×¤Ï¸¦µæŽ¥³«È¯ÍÑ¤ËºÇÅ¬
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦°ì¼ïÎà¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡ÖLite 3¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÖX30¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾®·¿¤À¤¬¡¢²Á³Ê¤¬995,500±ß¤«¤é¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³Ø¹»¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë´û¤Ë10¿ôÂæ¤ÎÇ¼ÉÊ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖLite 3¡×¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¡ÖLite 3¡×¤ÎÌÜ¡Ê¥«¥á¥é¡Ë¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖLite 3 Basic¡×¡ÖLite 3 Venture¡×¡ÖLite 3 Pro¡×¡ÖLite 3 LiDAR¡×¤Î4¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖLite 3 Pro¡×¤È¡ÖLite 3 LiDAR¡×¤Ë¤Ï¡¢AI½èÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖNVIDIA Jetson Xavier NX¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖLite 3¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¢£Lite3 : Extraordinary locomotion, Modify with your imagination¡§
¡üAgileX¼Ò¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¼è°·¤¤
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏAgileX¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤Ë¡¢AgileX¤Î¥¯¥í¡¼¥é¡¼¡¢¼ÖÎØ¤ä¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¶îÆ°¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAgileX¡×¤ÎÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Ê¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤Î¾º¹ß¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤äºÇÂçÀÑºÜÎÌ¡Ê¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡Ë¤ÎÌÌ¤Ç¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤è¤ê½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯11·î¡¢YouTube¤Ç¿··¿¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ°²è¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ïº£²ó¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿DEEPRobotics¼Ò¤Î¡ÖLynx¡×¡£Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÁöÇËÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É(ÆóÂÊâ¹Ô)¤Î¶³¦¤òÀþ°ú¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Extreme Off-Road | DEEPRobotics Lynx All-Terrian Robot¡§
¡üDEEPRobotics Lynx¤ÎÆÃÄ§
¡ÖLynx¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î¡ÖX30¡×¤ä¡ÖLite 3¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»ÍÂÊâ¹Ô·¿¤Î³°´Ñ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ÍËÜ¤ÎÂ¤Ë¤ÏÀèÃ¼¤Ë¶îÆ°ÎØ¤òÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÃÏ·ÁÂÐ±þ·¿¤Î¼«Î§Áö¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
DEEPRobotics Lynx¤³¤Î»Í»è·Á¾õ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃÊº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ê¡¢ÉÔÀ°ÃÏ¤Ç¤â¹âÂ®¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆóËÜÂ¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¼ÐÌÌ¤ò²¼¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Æ°²è¤«¤é¤â¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¹¹¤Ë¡¢¡ÖLynx¡×¤ÏIP54¤ÎËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¤ò¤â¤Á¡¢Àî¤ä¾ÂÃÏ¤Î¤Û¤«°Å·¸õ²¼¤äºÒ³²¸½¾ì¡¢¾ÃËÉ¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹¹¤ËLynx¤Ï¡ÖDEEPRobotics AI+¡×¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¡£ÉÔÀ°¼ÐÌÌ¤ä³¬ÃÊ¡¦ÀÐÃÊ¤Ê¤É¤òËÜÂÎ¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ2µÓ¤Î¾õÂÖ¤Ç¼«Î§¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Â®¤¤Â®ÅÙ¤Ç¼ÐÌÌ¤ò²¼¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¼Ò¤ÎEmbodied AI¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òLynxÆÈ¼«¤ÎÀß·×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡üLynx¤Î³µÍ×
¡¦ºÇÂç80cm¤ÎÃÊº¹¤òÅÐ¤ê²¼¤ê²ÄÇ½¡¦ºÇ¹â5m/s¡Ê»þÂ® Ìó18Ò¡Ë¡¦Ï¢Â³¤·¤¿22cm¤ÎÃÊº¹¤ò°ÜÆ°²ÄÇ½¡¦¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§12Ô¤Þ¤Ç¡¦JISÊÝ¸îÅùµéIP54¤ÎËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¡¦³°·ÁÀ£Ë¡¡§80cm¡ß50cm¡ß60cm¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥º¡Ë¡¢¼ÁÎÌ30Ô
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤ËÀè¤À¤Á¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¡£¡¦2025Ç¯1·î¸½ºß¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤ª°ú¤ÅÏ¤·¤Ï2025Ç¯3·î°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡¦º£¸å¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ú¤ÅÏ¤·»þ´ü¤¬Âç¤¤¯Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¡¦¤½¤ÎÂ¾ÉÔÌÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±¼ÒÃ´Åö±Ä¶È¤Þ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡£
À½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸:https://www.elsa-jp.co.jp/products/detail/deeprobotics-lynx/
¤«¤é¡¢¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖÍ½ÌóÈÎÇä¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡¢¡ÖDEEPRobotics LynxÍ½ÌóÈÎÇä¿½¤·¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¡Êsales_md@elsa-jp.co.jp¡Ë¤·¤Æ¿½¹þ¤à¡£
¡ü»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸½ºß°ÌÃÖ
DEEPRobotics¤ÎÆüËÜ¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡¢¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎLynx¤Ï¤Þ¤ÀÅö¼ÒÆâ¤Ç¼Âµ¡¤ä¥Ç¥â¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´û¤ËÀ½ÉÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¸«¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥â¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¤Î¡ÖDEEPRobotics X30¡×¤È¾®·¿¤Î¡ÖDEEPRobotics Lite 3¡×¡£¡ÖX30¡×¤Ï»º¶ÈÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¡¢¡ÖLite 3¡×¤Ï¼ç¤Ë¶µ°éŽ¥¸¦µæÍÑ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡ÖLite 3 Basic¡×¤Ï²Á³Ê¤¬995,500±ß¤«¤é¤È¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¸½ºß¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¡ÖDEEPRobotics X30¡×¤È¾®·¿¤Î¡ÖDDEEPRobotics Lite 3¡×¡£¡ÖX30¡×¤Ï»º¶ÈÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¡¢¡ÖLite 3¡×¤Ï¼ç¤Ë¶µ°éŽ¥¸¦µæÍÑ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â³«È¯ÍÑSDK¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÍÑÅÓ¤äÀÇ½¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¶¦ÄÌÉôÊ¬¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ Âç·¿¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖX30¡×¤Î±ó³ÖÁàºî¤È¼«Î§Êâ¹Ô¤Î¥Ç¥â¡§
¢£ ¾®·¿¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLite 3¡×¤Î¥Ç¥â¡§
¡ü¡ÖX30¡×¤Ï±ó³ÖÁàºî¤È¼«Î§½ä²ó¤ËÂÐ±þ
»º¶ÈÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¤Î¡ÖX30¡×¤Ï±ó³ÖÁàºî¤È¼«Æ°½ä²ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÂÊâ¹Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤äÉÔÀ°ÃÏ¤Ê¤É¡¢¼ÖÎØ¶îÆ°¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶ì¼ê¤Î¾ì½ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤À¡£
¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤Î¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â±ó³ÖÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖX30¡×¤¬¹Ô¤¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·×Â¬¥á¡¼¥¿¡¼¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¶õµ¤¤ä¥¬¥¹Åù¤ÎÇ»ÅÙ¤òÂ¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼«Æ°½ä²ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Í½¤áÀßÄê¤·¤¿¥ë¡¼¥È¤òÄê´üÅª¤Ë½ä²ó¤·¡¢·×Â¬µ¡´ï¤ÎÅÀ¸¡¤ä·ÙÈ÷¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤Ï³¬ÃÊ¤ò¾º¹ß¤¹¤ë»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥×¥é¥ó¥È¤ä¹©¾ì¡¢È¯ÅÅ½ê¤äÊÑÅÅ½ê¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¿Í¤¬½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·×Â¬¥á¡¼¥¿¡¼¤ä²¹ÅÙÅù¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ò¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÂåÂØ¤·¤Æ¼«Æ°²½¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖX30¡×¤ÏËÉ¿åËÉ¿Ð»ÅÍÍ¤Ç¡¢-20ÅÙ¡Á55ÅÙ¤Î²¹ÅÙ´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥«¥á¥é¤äÍÍ¡¹¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÁýÀß¤Ç¤¤ë¡£LiDAR¤ä°Å»ë¥«¥á¥é¤òÁõÈ÷¤·¤Æ°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÏDEEPRobotics¤¬¤Û¤Ü100%¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ³Æþ¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£Introducing X30, industrial flagship quadruped robot¡§
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤äÆ³Æþ¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸øÆ»¤Ç¤â»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼«Í³¤ËÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ãó¼Ö¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é±ó³ÖÁàºî¤Ç¡ÖX30¡×¤òÁàºî¤¹¤ëÆ°²è
¡üºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÆó¼¡Èï³²¤òÍÞ¤¨¤¿¾õ¶·ÇÄ°®¤Ë
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¾õ¶·ÇÄ°®¤Î¤¿¤á¤ËÆó¼¡Èï³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ëºÒ³²¸½¾ì¤Ë¤â±ó³ÖÁàºî¤Ç¡ÖX30¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖX30¡×¤Î¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡×¡Ê¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¡£Âç·¿¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Þ¤¿¡¢¡ÖX30¡×¤ÏËÉÈÈ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤ÏÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÅù¤ÎÆ¼Àþ¤¬»ÜÀß¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤¿¸½¾ì¤Ë»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ÇËÉÈÈ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖX30¡×¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¸«¤Ç¤Ï¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔË¡¿¯Æþ¼Ô¤Ë°Ò°µÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖX30¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡üÈæ³ÓÅª ¾®·¿¤Î¡ÖLite 3¡×¤Ï¸¦µæŽ¥³«È¯ÍÑ¤ËºÇÅ¬
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦°ì¼ïÎà¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡ÖLite 3¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÖX30¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾®·¿¤À¤¬¡¢²Á³Ê¤¬995,500±ß¤«¤é¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³Ø¹»¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë´û¤Ë10¿ôÂæ¤ÎÇ¼ÉÊ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖLite 3¡×¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¡ÖLite 3¡×¤ÎÌÜ¡Ê¥«¥á¥é¡Ë¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖLite 3 Basic¡×¡ÖLite 3 Venture¡×¡ÖLite 3 Pro¡×¡ÖLite 3 LiDAR¡×¤Î4¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖLite 3 Pro¡×¤È¡ÖLite 3 LiDAR¡×¤Ë¤Ï¡¢AI½èÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖNVIDIA Jetson Xavier NX¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖLite 3¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¢£Lite3 : Extraordinary locomotion, Modify with your imagination¡§
¡üAgileX¼Ò¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¼è°·¤¤
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏAgileX¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤Ë¡¢AgileX¤Î¥¯¥í¡¼¥é¡¼¡¢¼ÖÎØ¤ä¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¶îÆ°¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAgileX¡×¤ÎÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Ê¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¥¨¥ë¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤Î¾º¹ß¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤äºÇÂçÀÑºÜÎÌ¡Ê¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡Ë¤ÎÌÌ¤Ç¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤è¤ê½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£