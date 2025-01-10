ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ó¤Ù¡×¤ÈÅÇÏª¡¢A»á¤Ï¸µÃ¶¤«¤é½Ð¼Ò¡ÄÃæµïÀµ¹¤¬·Þ¤¨¤¿¡ÖÇÑ¶È¤Î´íµ¡¡×
¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤¬¡É·ã¥ä¥»ÌµÀº¤Ò¤²¡É¤Ç±À±£¤ì
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ó¤Ù¡Ä¡Ä¡£´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ä¡Ä¡×
£±·î£¶Æü¿¼Ìë¡¢¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÊý¿Ë²ñµÄ¤Ë¸½¤ì¤¿ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤ÏØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤½¤¦Ã²¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ã¥ä¥»¤·¤ÆÌµÀº¤Ò¤²¤â¿¤ÓÊüÂê¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¡í¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡í¤Î¥ª¡¼¥é¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¼º¤»¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
Ãæµï¤Î¡Ö²ò·è¶â9000Ëü±ß½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡×È¯³Ð¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷±ä´ü¡¢¼ýÏ¿¸«¹ç¤ï¤»¡¢½Ð±éCMº¹¤·ÂØ¤¨¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Í£°ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¾åÇÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤âËÁÆ¬¤Î²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæµï¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤òÁ´¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÃæµï¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ìÏ¢¤ÎÊüÁ÷±ä´ü¡¢¼ýÏ¿¸«¹ç¤ï¤»¤ÏÃæµï¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Æ¶É¤È¤â¡í¼¡²óÊüÁ÷¤ÏÌ¤Äê¡í¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¹ßÈÄ°·¤¤¤Ç¡¢Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍÆÇ§¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£Ãæµï¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë»²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢±À±£¤ì¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅÔÆâ¤ËÊ£¿ô½êÍ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°úÂà¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹È¯¸À¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¡¼¶É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ÏÈï³²½÷À¤òÃæµï¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢ÃæµïÂð¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊÔÀ®´´Éô£Á»á¤È¡¢Èà¤¬¶Ð¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ØÅö³º¼Ò°÷¤Ï²ñ¤ÎÀßÄê¤ò´Þ¤á°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæµï¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤Î¤«Åù¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤·¡£¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡í¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¤Î³Ð¤¨¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤£Á»á¤òÈß¤¦¤¿¤á¤ÎÍ¦¤ßÂ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡í¤È´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Á»á¤Ï¼«ÂðÂÔµ¡¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¶È³¦Æâ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µÃ¶¤«¤é½Ð¶Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¿·½Õ¡ª Çú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡ØÇú¾ÐÌäÂê¡Ù¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê59¡Ë¤¬¡Ø£Á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡Ù¡ØÆü»Þ½Ð¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ÈË½¸ÀÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÃæµï¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡×
¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢FRIDAY¤Ï£Á»á¤Î·ÈÂÓ¤È¼«ÂðÅÅÏÃ¤òÊ£¿ô²óÌÄ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÎ±¼éÅÅ¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ¤ËÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¡í¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥ó¡íÆü»Þµ×ÁêÃÌÌò¡Ê87¡Ë¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµð³Û¤Î²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤Ç¡¢·º»ö»ö·ï¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ùÏ«¼Ô¡£¤·¤«¤â¡¢VIP¤ÎÀÜÂÔ¤Î¤¿¤á¤Ë½÷»Ò¥¢¥Ê¤ä½÷À¶É°÷¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤É¤³¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¶É¡¢Ãæµï¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î½èÊ¬¤â¤Ê¤·¤Ç¼ýÂ«¤ò¿Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
¡ÖÃæµï¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡×¤À¤È¡¢¤³¤Î´´Éô¤ÏÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¡íÂ¾¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤¬¿ô¿Í¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤¬°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡í¤È¤¤¤¦Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¿·µ¬¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ä¹¤é¤¯²»³Ú³èÆ°¤âÌò¼Ô¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Î¼ûÍ×¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¥×¥íÌîµå¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤À¤«¤éË¾¤ßÇö¡£Ãæµï¤È¿Æ¤·¤¤·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ØÍÂ¶â¤¬10¥±¥¿¤¢¤ë¡Ù¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤·¤¿¤Ã¤Æ¿©¤¦¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¡£¡íÇÑ¶È¡í¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤â¤¦50¶á¤¤¤«¤é¡Ê°úÂà¤â¡Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæµï¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯1·î24¡¦31Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê