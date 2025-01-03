¼¯ÅçMF¿ÜÆ£Ä¾µ±¡¢J3¾º³Ê¤Î¹âÃÎ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡Ö´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡Ä¡×
¡¡J3¾º³Ê¤Î¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï3Æü¡¢J1¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¿ÜÆ£Ä¾µ±(22)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾»Ê¿¹â½Ð¿È¤Î¿ÜÆ£¤Ï2021Ç¯¤Ë¼¯Åç¤ØÆþÃÄ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£2023Ç¯¤Ë¼¯Åç¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤È2024¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMF¿ÜÆ£Ä¾µ±
(¤¹¤È¤¦¡¦¤Ê¤ª¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2002Ç¯10·î1Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ºë¶Ì¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
169cm/63kg
¢£·ÐÎò
¥»¥ì¥Ö¥íFC-ÂçµÜJr¥æ¡¼¥¹-¾»Ê¿¹â-¼¯Åç-¶âÂô-¼¯Åç
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:15»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:2»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:1»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¹âÃÎ
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿ÜÆ£Ä¾µ±¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬½Ð¤»¤ëÀº°ìÇÕ¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
J2¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¤È¤â¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¢¦¼¯Åç
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¤È¤Æ¤âÇ®¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¼¯Åè¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼¯Åè¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤«¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ä¶¤Ë´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î³èÌö¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¿ÜÆ£¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¹âÃÎ¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾»Ê¿¹â½Ð¿È¤Î¿ÜÆ£¤Ï2021Ç¯¤Ë¼¯Åç¤ØÆþÃÄ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£2023Ç¯¤Ë¼¯Åç¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤È2024¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMF¿ÜÆ£Ä¾µ±
(¤¹¤È¤¦¡¦¤Ê¤ª¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2002Ç¯10·î1Æü(22ºÐ)
ºë¶Ì¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
169cm/63kg
¢£·ÐÎò
¥»¥ì¥Ö¥íFC-ÂçµÜJr¥æ¡¼¥¹-¾»Ê¿¹â-¼¯Åç-¶âÂô-¼¯Åç
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:15»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:2»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:1»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¹âÃÎ
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿ÜÆ£Ä¾µ±¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬½Ð¤»¤ëÀº°ìÇÕ¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
J2¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¤È¤â¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¢¦¼¯Åç
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¤È¤Æ¤âÇ®¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¼¯Åè¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼¯Åè¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤«¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ä¶¤Ë´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î³èÌö¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¿ÜÆ£¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¹âÃÎ¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×