¥³¥¹¥È¥³¤Ê¤é¡Ö4K¡¦8K¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬°Â¤¯Çã¤¨¤ë¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡Ê2024Ç¯12·îÈÇ¡Ë
¥³¥¹¥È¥³¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥º¥é¥Ã¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤·¡ª
¥³¥¹¥È¥³¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Îµ¡¼ï¤¬°Â¤¯Çã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ºÇ°Â¥ì¥Ù¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤â¤Á¤é¤Û¤é¡Ä¡£
mitok¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¥³Ë¿ÁÒ¸ËÅ¹¤òÄêÅÀ´ÑÂ¬Ãæ¡ª¡¡2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤«¤é1Ç¯¸å¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÊ»¤»¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥È¥³Áê¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¾¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥¹¥È¥³¤ÎË¿Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÅ¸¼¨ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Á³Ê¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¥é¥Ù¥ëµºÜ¤ÎÉ½µ¤Ë½à¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯12·î18Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Êº£²ó¤Ï¡¢Ì¤¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤â²Á³Ê¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£Á´ÂÎÅª¤ËÅ¹Æ¬²Á³Ê¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Ç¸«¤«¤±¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ïÎà¡¦²Á³ÊÎã¡Ú60·¿°Ê¾å¡Û
º£²ó¤ÎÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢60·¿°Ê¾å¤ÎÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬19µ¡¼ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬4µ¡¼ï¡¢2023Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬5µ¡¼ï¡¢2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬5µ¡¼ï¡¢2021Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬4µ¡¼ï¡¢2020Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬1µ¡¼ï¤Ç¤¹¡£
LG¡Ö65QNED85JQA¡×¤¬109,997±ß¤È¤«¤Ê¤ê°Â¤¤
65·¿¤Î4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤ä¤ä¸Å¤á¤Îµ¡¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È¡Ü¥ß¥ËLED¡Ê±Õ¾½É½¼¨¤ò¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ²Á³Ê¡Ä¡Ä109,997±ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×²Á³Ê¡Ä¡Ä274,800±ß
¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Å¹ÊÞ²Á³Ê¤À¤±¤¬Çú°Â¤Ë¡£¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤éÂ¨·è¤«¤â¡©¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÎÅ¹ÊÞ²Á³Ê¤ÏºÇ°ÂÃÍ¥ì¥Ù¥ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
LG¤Î¥³¥¹¥È¥³¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ï°ìÈÌÎ®ÄÌÈÇ¤ÈÊ»ÇäÃæ
2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿LG¤Î4KÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥³¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖOLED65A3PJA¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÎ®ÄÌ¥â¥Ç¥ë¡ÖOLED65C3PJA¡×¤ÎÎ÷²ÁÈÇÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¡£º£²ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¾ì¤Ë¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¥³¥¹¥È¥³¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖOLED65A3PJA¡×¡Ä¡Ä149,800±ß°ìÈÌÎ®ÄÌ¥â¥Ç¥ë¡ÖOLED65C3PJA¡×¡Ä¡Ä188,000±ß
¤³¤Î2µ¡¼ï¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¼ç¤Ë²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
ºòÇ¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÇä²Á³Ê¤Îº¹¤¬10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä4Ëü±ß¼å¤Þ¤Ç½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤Æ°ìÈÌÎ®ÄÌ¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖOLED65C3PJA¡×¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖOLED65C3PJA¡×¤Î¥³¥¹¥È¥³Å¹ÊÞ²Á³Ê¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯»þÅÀ¤Ç¤Ï²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÈÆ±Åù¤ÎºÇ°Â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Ç¸«¤«¤±¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ïÎà¡¦²Á³ÊÎã¡Ú55·¿°Ê²¼¡Û
55·¿°Ê²¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢15µ¡¼ï¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï5µ¡¼ï¡¢2023Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï3µ¡¼ï¡¢2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï4µ¡¼ï¡¢2020Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï2µ¡¼ï¤Ç¤¹¡£
TCL¡Ö55C79B¡×¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿µ¡¼ï¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
LG¡ÖOLED48B4PJA¡×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç105,800±ß
48·¿¤Î4KÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡£2024Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¤«¤Ê¤ê¿·¤·¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ²Á³Ê¡Ä¡Ä193,700±ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×²Á³Ê¡Ä¡Ä105,800±ß
¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤¬45¡ó¤â³ä°Â¡Ê¤â¤Á¤í¤óÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¡ª¡¡¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âºÇ°Â¥ì¥Ù¥ë¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
48·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¸þ¤±¡£¥²¡¼¥à¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢±ÇÁü¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢2024Ç¯12·î18Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4K¡¦8K¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Á³Ê¤Þ¤È¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤¬Á´ÉôLG¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿34µ¡¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢14µ¡¼ï¤¬LG¤È¡¢4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¥á¡¼¥«¡¼¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Á¡£2ÈÖ¼ê¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Î9µ¡¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬2020Ç¯¡Á2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÈÁ´ÂÎÅª¤Ë¸Å¤á¡Ä¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£