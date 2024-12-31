²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬º¸¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ë¤è¤ê¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡Ä¥µ¥ó¥ºÀï½Ð¾ì¤Ï¡ÖQuestionable¡ÊÉÔ³Î¤«¡Ë¡×
¡¡¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ï1·î1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö12·î31Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Éé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥°¥ê¥º¥êー¥º¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÄ¾¶á¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥ÀーÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î10ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¤â¡¢º¸¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ë¤è¤ê¡Öquestionable¡ÊÉÔ³Î¤«¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NBA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Î¾ã¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Ï5ÃÊ³¬¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖOut¡Ê·ç¾ì¡Ë¡×¡¢¡ÖDoubtful¡Ê·ç¾ì¸«¹þ¤ß¡Ë¡×¡¢¡ÖQuestionable¡ÊÉÔ³Î¤«¡Ë¡×¡¢¡ÖProbable¡Ê½Ð¾ì¸«¹þ¤ß¡Ë¡×¡¢¡ÖAvailable¡Ê½Ð¾ì²ÄÇ½¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï¥µ¥ó¥ÀーÀï¤ÇNBA¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë11Ê¬1ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤òÆÀ¤Æ¡¢10ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤·¤¤ê¤Ëº¸¸ª¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ê¥º¥êー¥ºÂÐ¥µ¥ó¥º¤Î»î¹ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î1Æü¤Î11»þ¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ÕÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£