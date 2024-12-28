アーセナルvsイプスウィッチ スタメン発表
[12.27 プレミアリーグ第18節](エミレーツ スタジアム)
※29:15開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 41 デクラン・ライス
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
監督
ミケル・アルテタ
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 23 サミー・スモディクス
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 2 ハリー・クラーク
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 14 ジャック・テイラー
FW 7 ウェズ・バーンズ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 16 アリ・アル・ハマディ
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
※29:15開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 41 デクラン・ライス
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
監督
ミケル・アルテタ
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 23 サミー・スモディクス
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 2 ハリー・クラーク
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 14 ジャック・テイラー
FW 7 ウェズ・バーンズ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 16 アリ・アル・ハマディ
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります