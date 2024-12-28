[12.27 プレミアリーグ第18節](エミレーツ スタジアム)

※29:15開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 49 M. Lewis-Skelly

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 29 カイ・ハバーツ

MF 41 デクラン・ライス

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 53 イーサン・ヌワネリ

監督

ミケル・アルテタ

[イプスウィッチ]

先発

GK 1 アリヤネット・ムリッチ

DF 3 リーフ・デイビス

DF 6 ルーク・ウールフェンデン

DF 18 ベン・ジョンソン

DF 24 ジェイコブ・グリーブス

DF 26 ダラ・オシェイ

MF 8 カルビン・フィリップス

MF 12 イェンス・カユステ

MF 20 オマリ・ハッチンソン

MF 23 サミー・スモディクス

FW 19 リアム・デラップ

控え

GK 28 クリスティアン・ウォルトン

DF 2 ハリー・クラーク

DF 22 コナー・タウンゼント

MF 14 ジャック・テイラー

FW 7 ウェズ・バーンズ

FW 10 コナー・チャップリン

FW 16 アリ・アル・ハマディ

FW 33 ネイサン・ブロードヘッド

FW 47 ジャック・クラーク

監督

Kieran McKenna

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります