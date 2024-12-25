¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×ÀîÂ¼ÍÕ²»Èï¹ð¡Ê20¡Ë¤¬¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡ÖÉÝ¤µ¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÃË»ÒÂç³ØÀ¸½¸ÃÄË½¹Ô»à»ö·ï¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¹¾ÊÌ»Ô
ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬½¸ÃÄ¤ÇË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿20ºÐ¤Î½÷¤¬ÀÜ¸«¤ÇFNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»ö·ïÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¹¾ÊÌ»Ô¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÎÄ¹Ã«ÃÎºÈ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ20¡Ë¤¬½¸ÃÄ¤ÇË½¹Ô¤ò¼õ¤±»àË´¤·¡¢16ºÐ¤«¤é20ºÐ¤Î6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£
¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀîÂ¼ÍÕ²»Èï¹ð¡Ê20¡Ë¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¹´ÃÖ»Ù½ê¤ÇFNN¤Îµ¼Ô¤ÎÀÜ¸«¤Ë½é¤á¤Æ±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇÀîÂ¼Èï¹ð¤Ï¡¢Ä¹Ã«¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÊË½¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¡Ë»ß¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¿Æ¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×12·î24ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë