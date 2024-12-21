¡ÈµÕ¤µ¥ß¥Ã¥ー¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª¡©¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤¬ÏÂ²Û»ÒÅ¹¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¡ÖÉÔÀµ¤Î°Õ¿Þ¡×¤È¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿º¬µò
¤¢¤Î¥Þー¥¯¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡¢¤¢¤ÎÌ¾Á°ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢Â¾¼Ò¤Î¤â¤Î¤È¼±ÊÌ¡¦¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þー¥¯¤ä¥Íー¥ß¥ó¥°¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡Ö¾¦É¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆÃµöÄ£¤Ë¾¦É¸ÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¤Ë¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¾¦É¸ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¸¢Íø¤È¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¤½¤Î¥Þー¥¯¤ä¥Íー¥ß¥ó¥°¼«ÂÎ¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾¦É¸À©ÅÙ¤Ë¤Ï¸í²ò¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²á¾ê¤Ê¸¢Íø¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¼Ô¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¾¦É¸¸¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥»¾¦É¸¸¢¡×¤âÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ìー¥à¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤âÈ¿·â¤Ç¤¤º¤Ëµã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥¨¥»¾¦É¸¸¢»ö·ïÊí¡×¡ÊÍ§ÍøÚåÃø¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾¦É¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊ¶Áè¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤Ë¡É¥È¥ó¥Ç¥â¡É¤Ê»ö·ï¤ò½¸¤á¤¿°ìºý¤À¡£
Âè2²ó¤Ç¤Ï¡¢Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖµÕ¤µ¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹»ö·ï¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÊÁ´8²ó¡Ë
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤ÏÍ§ÍøÚå»á¤Î½ñÀÒ¡Ø¥¨¥»¾¦É¸¸¢»ö·ïÊí¡Ù¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ö¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥¡¥ó¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï¡¢´Ý¤¬»°¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤Ç¤â¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤¬¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò´ÊÎ¬²½¤·¤¿´Ý¤ò»°¤Ä½Å¤Í¤¿¿Þ·Á¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¡×¡Ë¤ò¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¢Îã¤¨¤ÐÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤ä¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤ä¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÄ¹Ç¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤Î¥Ñー¥¯ÆâÁõ¾þ¤Ë¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤òÇ¦¤Ð¤»¡Ö±£¤ì¥ß¥Ã¥ー¡×¤È¾Î¤·¤Æ¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¼Â¤ÏÉ®¼Ô¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ç¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢²ñµÄ¼¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤Ë´Ý¤¤¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬»°¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä±£¤ì¥ß¥Ã¥ー¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È»×¤ï¤ºÈ¯¸À¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡¢¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼Ò°÷¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ê¤µ¤ì¤¿¡Ê¤¤¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤Ç¤µ¤¨¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥»¾¦É¸¸¢»ö·ï¤ò¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÄ¹¤¯¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÏÂ²Û»ÒÅ¹¡¦ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¡Ê¿Þ1¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤È¡Ö³°´Ñ¾å¶Ë¤á¤ÆÁêÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸ÜµÒµÛ°úÎÏ¤Ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¤¹¤ëÉÔÀµ¤Î°Õ¿Þ¤¬±®¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢2021Ç¯¤Ë°ÛµÄ¿½Î©¤òÄóµ¯¤·¤¿¤Î¤À¡£40Ç¯¶á¤¯»È¤¤Â³¤±¤¿¥í¥´¥Þー¥¯¤òº£¤µ¤éÊØ¾è¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â
³Î¤«¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÇØ·Ê»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¤òÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤«¤éÇíÃ¥¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤À¡£
¤Þ¤º¡¢Æ±Å¹¤Ï1984Ç¯¤ËÂçºå¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ç¡¢¤³¤Î¥Þー¥¯¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£84Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀéÍÕ¸©¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤¬³«±à¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Û¤É¥Ç¥£¥º¥Ëー¿Íµ¤¤â³ÎÎ©¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤äÅìµþ¤«¤é¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ä¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ´Ø·¸¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤äÉ¬Í×À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¤·¤«¤âÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë37Ç¯´Ö¤â¤³¤Î¥Þー¥¯¤òÊ¿²º¤Ë»È¤¤Â³¤±¡¢ÃÏ°è¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ïº¤ÏÇ¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤í¤¦¡£
²¾¤ËÉ´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤Ë¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Â¿¾¯Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢À¿¼Â¤Ê»ÈÍÑ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿º£Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Íø±×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁÅý²ÈÌæ¤Ç¤Ï¡©
¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âÎ¾¥Þー¥¯¤ÏÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¤³¤ì¤Ï¥ß¥Ã¥ー¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý²ÈÌæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö½£ÉÍÌæ¡×¡Ê¿Þ2¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¼«¿È¤Ï¡¢¥Þー¥¯¤ÎÍ³Íè¤ò¡¢ÆàÎÉËßÃÏ¤ËÄÃºÂ¤·¤½¤Î»³Äº¤ò·ë¤Ö¤È»°³Ñ·Á¤òÉÁ¤¯ÂçÏÂ»°»³¡Ê¹á¶ñ»³¡¦À¦Ëµ»³¡¦¼ªÀ®»³¡Ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÍÊÕ¤Ë¤Ç¤¤ë½§¤òÍ³Íè¤È¤·¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Î¡Ö½£ÉÍ¡×¡Ö¤¹¤¢¤Þ¡×¤Î¸ì¸»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÌæ¤Ï¡¢Âå¡¹¡¢ÂçºåÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿Ä®¤ÇÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌæ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸»Î®¤Ë¤Ï½£ÉÍÌæ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ØÆüËÜ¤Î²ÈÌæ¡Ù¡Ê¿ÍÊª±ýÍè¼Ò¡Ë¤Ï¡¢½£ÉÍÌæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÌæ¤È¤·¤Æ¤Î½£ÉÍ¤Ï¡¢Ê¸ÍÍ¤ä¼ÂÊª¤è¤ê¤â¡¢¤Õ¤¯¤é¤ß¤ò»ý¤Á¡¢»°¤Ä¤Î±ß·Á¤ò´ó¤»¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤ÎÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿²ÈÌæ¤Ç¤¢¤ë¡£
½£ÉÍÌæ¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤Î·³µÊ¸³Ø¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ®Î©¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â14À¤µª¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¢¤ë1928Ç¯¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÀÎ¤À¡£¡ÖÏ¢ÁÛ¡×¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î»ö¶È¤È¡Öº®Æ±¡×¤Ï¤·¤Ê¤¤
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤Ï¡Ö¿Þ·Á¤Î¸þ¤¡Ê¾å²¼¡Ë¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÎ¾¼Ô¤Î¹½À®¾å¤Î¶¦ÄÌÀ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤Û¤É¸²Ãø¤Ê³°´Ñ¾å¤Îº¹°Û¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Èâä¾®²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿µÒ¤Î¥ì¥Ó¥åーµ»ö¤Ê¤É¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ë¡ÖËÜ·ï»°¥Ä´Ý¿Þ·Á¤ò¡ØµÕ¤µ¥ß¥Ã¥ー¡Ù¤È¾Î¤¹¤ëÅù¡¢ËÜ·ï»°¥Ä´Ý¿Þ·Á¤ò¿½Î©¿Í¤Î¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Èº®Æ±¤¹¤ë»öÎã¤¬¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Î¥í¥´¤ò¸«¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤òÊú¤¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤à¤¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤Ï¡Ö¼ûÍ×¼Ô¤¬¡Ì¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¡Í¹½¿Þ¤Î»°¤Ä¤Î±ß·Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿Þ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ä¾¤Á¤Ë¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤òÏ¢ÁÛ¡¦ÁÛµ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Äø¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¤Ò¤¤¤ÌÜ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤Æ¤¢¤Ê¤¬¤ÁÂç¸ÀÁÔ¸ì¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤¤¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¡¢ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Î¾¦É¸¤ÏÉÔÀµ¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤ËÉÔÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÈÝ¤À¤í¤¦¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤Ï¡ÖÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤È¡Öº®Æ±¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤³¤½º®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Î¸ÜµÒ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Þー¥¯¤«¤é¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬´ØÍ¿¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êº®Æ±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤È¤Ï¾å²¼¤¬µÕ¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê½£ÉÍÌæ¤Î°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¸ø¼°¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤¬¡¢¾¦É¸¤È¤·¤Æ¾å²¼È¿Å¾¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¼ªÉôÊ¬¤¬²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤â¤Ï¤ä¥ß¥Ã¥ー¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÌÊª¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÌÊª¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë¶èÊÌ¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤ÎÁê°ãÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢º®Æ±¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ãê¾ÝÅª¤ÊÏ¢ÁÛ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤ÎÂ¸ºß¤òÍýÍ³¤ËÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤·¤Æ¡¢½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Ë¤â37Ç¯´Ö¤â¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¿®ÍÑ¤ÎÃßÀÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£Ãê¾ÝÅª¤Ë¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤Î¡ÖÈï³²¡×¤ÎµßºÑ¤è¤ê¤â¡¢ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿®Íê¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆÃµöÄ£¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Ë»÷¤Æ¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¡×
ÆÃµöÄ£¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¼Ò¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥ー¿Þ·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î¼þÃÎÀ¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Î¾¦É¸¤Ë¤ª¤±¤ë¿Þ·Á¤Ï¡ÖÃ±¤Ë¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Âç¾®»°¤Ä¤Î±ß¤Î°ìÉô¤ò·ë¹ç¤·¤Æ¤Ê¤ëÇØ·Ê¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Þ·Á¤«¤é¡ÖÆÃÄê¤ÎÊª¤ä»ö¾Ý¤òÏ¢ÁÛ¡¢ÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î¾Î¸ÆµÚ¤Ó´ÑÇ°¤òÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¤Ê°Õ¿Þ¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÀÄÌÚ¾¾É÷°Ã¤Î¾¦É¸¤ÏÌµ»ö¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¡¢º£¤â»ÈÍÑ¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¼¤Ò¡¢³§¤µ¤ó¤âÆ±Å¹¤ÎÏÂ²Û»Ò¤òÂçºåÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¦¾ì¤ä¼è°úÀè¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¤È¤¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£