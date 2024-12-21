¥¹¥º¥ ¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡ºÇ¿·Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤Ø¡ª
¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¥¹¥º¥¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÇÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÁõÈ÷¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ò°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥¹¥º¥ ¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡£¡Ö¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò¤â¤Ä¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬2016Ç¯¤Ë¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤òÅêÆþºÑ¤ß¡£¥¹¥º¥¤â¤¹¤°¤ËÄÉ½¾¤¹¤ë¤«¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥º¥¤Ï¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¥¯¥é¥¹¤Ï¡ÖÄã²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤êÈÎÇä²Á³Ê¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÅêÆþ¤òÄ¹´ü´Ö¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥º¥¤âÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ï¥´¥ó£Ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¤¤Ë2021Ç¯¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ÉÕ¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥´¥ó£Ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¤È¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ï¡¢¾¯¡¹¡¢¹Í¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÏÆ°ÎÏÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤ÎÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥ï¥´¥ó£Ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤Ï¹â²Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤ÎÀßÄê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ç³ÈñÀÇ½½Å»ë¤Î¥ï¥´¥ó£Ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÏÎÉÉÊÎ÷²Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÀßÄê¤ÏÌµ¤¤¡£
Î¾¼Ö¤ä¤äÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÈÎÇä¤ÏÎ¾¼Ö¶¦¤Ë¹¥Ä´¡£¥ï¥´¥ó£Ò¡¢¥à¡¼¥ô¥Ö¥é¥ó¥É¼Ö¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤ê¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ØÊÑ¹¹
¥¹¥º¥ ¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ï¡¢¼ã´³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤ÈÍ½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹ÉôÊ¬¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ò´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Â¤·Á¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍ¥¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¿§¤Î¡Ö¥È¡¼¥×¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ü¥Ç¥£¿§¤È¥ë¡¼¥Õ¿§¤ËºÎÍÑ¡£¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥È¡¼¥Ë¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò¿·ÀßÄê¤·¡¢2¥È¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òºþ¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·×12¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤¿¡£2¥È¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ¤Ï7¿§¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó5¿§¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥«¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¿§¤È¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥ì¡¼¤È¥â¥¹¥Ö¥ë¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥«¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÆ±¿§¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾å¼Á¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤òÆÀ¤¿¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë
Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¿¥¤¥×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ê¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¡Ë¤Ï¡¢¹³ÑÃ±´ã¥«¥á¥é¡Ü¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°ÆóÎØ¤â¸¡ÃÎ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸òº¹ÅÀÆâ±¦º¸ÀÞ»þ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤â¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Îµ¡Ç½¤ò¸Ø¤ë¡£
±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¬¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¡ÎÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½¡¦Ää»ßÊÝ»ýµ¡Ç½ÉÕ¡Ï¤ä¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎºÎÍÑ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í×Ë¾¤ÎÂ¿¤¤¥³¥Í¤¯¥Æ¥£¥Ã¥ÉÁõÈ÷¤â¥¹¥º¥¥³¥Í¥¯¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡£¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁõÈ÷¤òÁõÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²Á³Ê¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉX¡ÊFF¡Ë¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢»ÅÍÍÊÑ¹¹Á°¤«¤éÌó16.7Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÉý¤Ë²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ê¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ó¥ÀN-BOX vs ¥¹¥º¥ ¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ëÅ°ÄìÈæ³Ó
¥¹¥º¥ ¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë VS ¥ï¥´¥óR Å°ÄìÈæ³Ó
¥¹¥º¥ ¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë vs ¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹Èæ³Ó
¥¹¥º¥ ¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É
·Ú¼«Æ°¼Ö¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
»°É© ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë vs ¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥¿¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¹Å°ÄìÈæ³ÓÉ¾²Á
¥¹¥º¥ ¥ï¥´¥óR¥¹¥Þ¥¤¥ë¿·¼Ö²Á³Ê
¡¦G¡¡FF¡¡1,489,400±ß/4WD¡¡1,612,600±ß
¡¦HYBRID S¡¡FF¡¡1,717,100±ß/4WD¡¡1,840,300±ß
¡¦HYBRID X ¡¡FF¡¡1,815,000±ß/4WD¡¡1,934,900±ß