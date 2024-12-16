º´¡¹ÌÚ´õ¤ÎYouTube¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬10Ëü²ó³ä¤ìÌÜÁ°¡ª Ä¾¶á¤Ï13Ëü²ó¤ÇÅö½é¤ÎÀª¤¤¤Ê¤·
¡¡½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê36¡Ë¤¬YouTubeÂè£±ÃÆÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï7·î8Æü¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÎß·×396Ëü²ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â100Ëü²óÄ¶¤¨¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè11ÃÆÆ°²è¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æ30Ëü²ó³ä¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤È¤Ê¤ëÂè15ÃÆÆ°²è¤Ï13Ëü²ó¤È¤¤¤¦Í¤êÍÍ¡Ê15Æü19»þ»þÅÀ¡Ë¡£Åö½é¤ÎÀª¤¤¤Ï¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGµ¥ª¡¼¥¯¥¹¤òË¬¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ´õ ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¡¼¥á¥ëµ³¼ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¥Ñ¥¨¥ê¥¢ºî¤ê¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¡¢½÷À·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï²¦Æ»¤È¸À¤¨¤ëÎÁÍýÆ°²è¡£ºî¤ê»Ï¤á¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤òÃúÇ«¤ËÄÉ¤Ã¤¿Æ°²è¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÆâÍÆ¤¬°¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£»×¤¤¤Î¤Û¤«ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï½µ´©»ï¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤À¡£
¡Ö²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¥Í¥¿¤¬¡ØåºÎï¤¹¤®¤ë¡Ù¤ó¤Ç¤¹¡£YouTube¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÆ°²è¤Ï¡ØÎ¹¹Ô¡Ù¡Ø¥ï¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡Ù¡Ø²Ì¼ù±àË¬Ìä¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¯¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï´¶¤¹¤éÉº¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤«¤¯¡¢»É·ãÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤Þ¤ì¤¬¤Á¤ÊYouTube¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£º´¡¹ÌÚ¤È¤·¤Æ¤ÏÂÇ³«ºö¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö·àÌô¡×¤ò»È¤¦¼ê¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼«¿È¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¡¦ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤ò¾·¤¤¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤³¤½2¿Í¤Þ¤È¤á¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¡Ø¿´Í§¡Ù¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ø¥ì¥³¡ùHits¡ª¡Ù¤Ç¤ÏÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿»Ê²ñ¤Ö¤ê¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«ÁûÆ°¡×°ÊÍè¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤µìÍ§¤ÎºÆÀ¸·×²è¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢·àÌô»ÈÍÑ¤«¡£