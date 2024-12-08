±©À¸·ë¸¹¡Ö±¿Ì¿¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤â¤í¤¯¤Æ¡× ¿·Ã±ÆÈ¥·¥ç¡¼¡Ø¥¨¥³¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÅ¯³Ø
¡¡±©À¸·ë¸¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØECHOES OF LIFE¡Ê¥¨¥³¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë12·î7Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
12·î£·Æü¡¢¡ØECHOES OF LIFE¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿±©À¸·ë¸¹
¡¡¥·¥ç¡¼¤Ï¡ÖÌ¿¡×¤È¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±©À¸¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÀ¸Ì¿ÎÑÍý¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢Âç³Ø¤ÇÍú½¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»×¹Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍýÏÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊÙ¶¯¤·Ä¾¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡¢³§¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Å¯³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¥¨¥³¡¼¥º¡¦¥ª¥ÖŽ¥¥é¥¤¥Õ¡Ù¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Û¤Ü¿·ºî¤Ð¤«¤ê¤Î±éÌÜ¤Î¹½À®¤ÇÄÖ¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿·Á¤À¡£
¡Ö30ºÐ¤È¤¤¤¦¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢"¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÇ¯Îð"¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Îô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤È·Ð¸³¤ä´¶³Ð¡¢µ»½Ñ¤Ê¤É¤Ë»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¤Ë¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¡¢ËÜÈÖ¤Ë¤âÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±©À¸¤¬¤½¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÅ¯³Ø¡Û
¡¡´ßÊÕ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿"À¸³è¤Î»Ä³¼"¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¡£²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸Ì¿¤¬²¿¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¹ÓÇÑ¤·¤¿ÃÏ¾å¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖNova¡×¡£¸ÀÍÕ¤¬²»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤ËÆþ¤ê¹þ¤àÈà¤Ï¡¢²»¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆÌ¿¤Î°ÕÌ£¤òÃµ¤¹¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬²»¤È¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ²»´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥á¥í¥Ç¥£¡¼Åª¤Ê´¶³Ð¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯Ãæ¤Ç¡¢"¤³¤Î»Ò"¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤¬É½¸½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÍÞÍÈ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ÕÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¡£Å¯³Ø¤¬²»¤È¤·¤ÆÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¤¬²»³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÈ¯ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Æüµ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁþ°¤ä´õË¾¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤òÄÖ¤ëÊ¸»ú¤¬¡¢²»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆNova¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ø¥Ô¥¢¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ã»¤¤£µ¶Ê¤Ç¹½À®¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ä»ö¾Ý¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀï¤¤Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢º£²ó¤ÏÅ¯³Ø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤Ê¤É¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÑÛ¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òÂ¿¤á¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡¢¤³¤³¤Ï¿Ä¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤È¤³¤í¤À¡¢¤³¤³¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢Áª¶Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¶õÃæ¤ËÄß¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÇò¤¤ÉÛ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈÉ¹¾å¡£¤½¤ÎÇò°ì¿§¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢²»Éä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤à²»¤Î·ãÎ®¤ÎÃæ¤Ç¿´¤Î³ëÆ£¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö±¿Ì¿¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£É¹¾å¤Ë¤¤Â³¤±¤¿±©À¸¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¥Ð¥é¡¼¥ÉÂè£±ÈÖ¥ÈÃ»Ä´¡Ù¤ò¡¢£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤ä£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆþ¤ì¤ÆÉñ¤¦¡£Çò¤ÎÀ¤³¦¤Ç³ê¤ëÈà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡¢ºÙ¤¤»å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍí¤ß¹ç¤¦"±¿Ì¿¤¿¤Á"¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉñ¤Ã¤ÆÁñ¸·¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ö°ìÈÖÇº¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¶Ê¤ÎÏ¢Â³¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¡Ø¥Ð¥é¡¼¥ÉÂè£±ÈÖ¡Ù¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¥ê¥ó¥¯¤«¤é°ì²ó¤â¤Ï¤±¤Ê¤¤¤Ç30ÉÃ´Ö¤º¤Ä¤¯¤é¤¤¤Î´Ö³Ö¤Ç¤º¤Ã¤È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¶ÄÍ¿®Ìé¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤âÊÙ¶¯¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤³¤á¤ÆÃÆ¤¯¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ð¥È¥ë¤µ¤ó¤È¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç³ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÌÊÌ©¤Ë·×»»¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±©À¸¤¬¤½¤¦¸ì¤ë½½¿ôÊ¬´ÖÂ³¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£¡Ú´ñÀ×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±©À¸¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¯³Ø½ñ¤òÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢¡Ø±¿Ì¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¶öÁ³¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤â¤í¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê±¿Ì¿¤¬¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤½¤Î±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¡¢ÌÇÂ¿¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶öÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¼¤Ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÄÖ¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡µÙ·Æ¤«¤éºÆ³«¤·¤¿Âè£²Éô¡£¼«¿È¤ÎÌ¿¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÉñ¤È¡¢±ÇÁü¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ëÌµ¸Â¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤êÂ³¤±¤ë¹Ô°Ù¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿ÂçÃÏ¤ÎÃæ¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¯¤ëÌ¿¤¿¤Á¡£¤½¤ÎºÆÀ¸¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡Ø¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀïÆ®¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±éµ»¤Ï¡¢²áµî£²²ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¿¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤òÉñ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿´¤Î³ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌ¿¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Nova¤Ï¡¢Éñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ëÊ¸»ú¤ò¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¡¢¼¡¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡ØÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Îº²¤Î»í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾å¶õ¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÈâ¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¿´¤ÎÃæ¤ËÀ¶ÎÃ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¹þ¤ó¤ÇÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±©À¸·ë¸¹¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¡¢¤Þ¤¿¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³ú¤ß¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿£²»þ´ÖÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£