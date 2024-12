ONE’S WORDは、若者のエコ意識向上と安全な移動手段の提供を目指し、沖縄発・日本製・環境配慮にこだわった高性能電動アシスト自転車プロジェクト「RIDEARTH」のクラウドファンディングを12月1日より開始しました。

ONE’S WORD「RIDEARTH」

ONE’S WORDは、若者のエコ意識向上と安全な移動手段の提供を目指し、沖縄発・日本製・環境配慮にこだわった高性能電動アシスト自転車プロジェクト「RIDEARTH」のクラウドファンディングを12月1日より開始しました。

脱炭素・カーボンニュートラル

■開発背景:「走行可能距離」だけでなく「メーカーの信頼性」も重視する消費者が顕在化

主婦婦向けの情報メディア「SHUFUFU」が2024年3月にインターネットで男女200人を対象に実施したアンケート調査によると、電動アシスト自転車の購入にあたり“最も重視”すべきことは、1位が「走行可能距離(容量)(17%)」、2位が「メーカーの信頼性(15.5%)」となりました。

走行可能距離という基本スペックだけでなく、「他国のメーカーの電動アシスト自転車は発火して爆発するケースも有るためメーカーの信頼性は重要(50代〜男性)」という声も寄せられるなど、電動自転車の普及が進むなかで信頼性・安全性への関心が高まっています。

■海外製品との明確な差別化

電動アシスト自転車市場では海外製品による事故が相次いでおり、安全性への不安が高まっています。

RIDEARTHは、日本の確かな技術力と徹底した品質管理により、これらの課題を解決します。

1. 全工程日本製造による安全性の確保

・JIS規格認証取得による品質保証

・長期5年保証の実現

・国内自転車店でのメンテナンス対応

2. 国内トップメーカーの技術結集

・フレーム:UACJ製航空機グレードアルミ素材A7204

・駆動系 :SHIMANO製高級グレード9段変速機構

・ブレーキ:SHIMANO製4ピストン油圧システム

3. 革新的な環境配慮機能

・リアルタイムCO2削減量表示機能

・国土交通省基準に基づく削減量算出

・VOCフリーの環境配慮型塗装採用

海外製品との明確な差別化

■圧倒的な性能と品質

一般的な電動アシスト自転車とは一線を画す、卓越した性能と耐久性を実現しました。

航空機部品にも使用される素材選定と、徹底した品質管理により、長期使用でも安心の走行性能を提供します。

・長距離走行を可能にする高効率設計

・5段階アシスト制御による細やかな出力管理

・新幹線・航空機と同等グレードの高強度フレーム

・完全防水設計による高い耐候性

圧倒的な性能と品質

■内閣府が認定した「日本初の電動モビリティ専門工場」とのパートナーシップ

高品質な電動モビリティの製造には、確かな技術力と経験が不可欠です。

この課題に応えるため、日本初の電動モビリティ専門工場との強力なパートナーシップを締結しました。

沖縄県うるま市の日本初電動モビリティ専門工場「JOeBテック」との協業により、品質管理から環境配慮まで一貫した生産体制を確立。

ヨーロッパでも高い評価を得ている技術力で、安全で快適な走行を実現します。

JOeBテックとのパートナーシップを通じ、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進め、次世代モビリティで地球規模の課題に挑みます。

沖縄発の日本の技術が未来を変えていきます。

日本初の電動モビリティ専門工場

<スケジュール>

12月1日 クラウドファンディング開始

12月30日 クラウドファンディング終了

※プロジェクト終了後、約2〜3ヶ月でお届け予定

<クラウドファンディングのリターン品>

・電動アシスト自転車「EARTH1 CE」

カラー :ブラック、ホワイト

最高航続距離:80km ※走行条件による

定価 :420,000円(税込)

電動アシスト自転車「EARTH1 CE」ブラック

電動アシスト自転車「EARTH1 CE」ホワイト

・電動アシスト自転車「MOON 1」

カラー :ブラック、ホワイト

最高航続距離:80km(48V/14AHの場合) 110km(48V/21AHの場合)※走行条件による

定価 :396,000円(税込)

電動アシスト自転車「MOON 1」ブラック

電動アシスト自転車「MOON 1」ホワイト

<特別先行予約キャンペーン>

本プロジェクトの立ち上げを記念し、限定数の特別価格での提供を開始します。

さらに上位プランには、沖縄での特別な体験もセットで用意されました。

Aプラン:30%OFF(限定4台)

Bプラン:15〜20%OFF(限定48台)

Cプラン:10〜15%OFF

特典:A・Bの限定プラン購入者には、沖縄・北谷町でのプレミアムサイクリング体験付き宿泊プランを提供

特別先行予約キャンペーン

特別先行予約キャンペーン

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 卓越した性能と耐久性を実現!ONE 釻S WORD「RIDEARTH」 appeared first on Dtimes.