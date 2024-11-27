Ê¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬º¤Æñ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡¢¾®3¤Ç¼«»à¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¡¡¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¡ÖÂç¿ÍLD¡×¤ÎÀ¼¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ëÅö»ö¼Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè
ÃÎÅª¤ÊÈ¯Ã£¤ËÃÙ¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤ä·×»»¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë½¬ÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö³Ø½¬¾ã³²¡ÊLD¡Ë¡×¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¤Ç¤âÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤ÎÀ¼¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤Ï½¢Ï«¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬º¤Æñ¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡×¤ÎTen¤µ¤ó¡ÄÂç³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÂÇ¤Ã¤¿Ê¸»ú¤ò½ñ¤¼Ì¤·¤¿¤â¤Î
¤½¤¦¤·¤¿¡È¸«¤¨¤Å¤é¤¤º¤¤ê¤´¤È¡É¤ò¡¢´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë²è²ñ¼Ò¡ÖLedesone¡Ê¥ì¥Ç¥½¥ó¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½¡¦Ten¤µ¤ó¡Ê@tents1310¡Ë¡£
Ten¤µ¤ó¼«¿È¡¢ADHD¤ÇÊ¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬º¤Æñ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ËÇº¤ß¡¢¼«»à¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¡£
¼«»¦Ì¤¿ë¤òµ¡¤ËLD¤À¤ÈÃÎ¤ë
Ten¤µ¤ó¤¬ÊÝ°é±à»ù¤Îº¢¡¢Êì¿Æ¤ÏÊÝ°é»Î¤«¤é²æ¤¬»Ò¤¬LD¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£ÊÝ°é»Î¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤ØÄê´üÅª¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»Ô¤Î»Ò¤É¤â²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢»Ô¤ÎÈ¯Ã£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿Ten¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤Îº¢¡¢LD¤Ç¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¾®1¡Á2¤¯¤é¤¤¤ÏÆÉ¤ß½ñ¤¤¬Æñ¤·¤¤»Ò¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤À¤¬¡¢¾®3¤Îº¢¡¢¼þ°Ï¤È¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£½ñ¤¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ë¡¢Ê¸»ú¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤ä»æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Ten¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ï¤éÈ¾»æ¤ËÌÀÄ«ÂÎ¤Ç°õºþ¤µ¤ì¤¿ÌäÂêÊ¸¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£
Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢¾®3¤Îº¢¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¤¬¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤ØÅ¾¹»¡£¤À¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤«¤é·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¿É¤¯¤Ê¤ê¡¢¶µ¼¼¤ÎÁë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¶µ»Õ¤ÎÀ©»ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òËÂ¤¤¤ÀTen¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤«¤éLD¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¡£
¡ÖÊì¼«¿È¡¢ÍÄ¤¤²æ¤¬»Ò¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤è¤¦¤«¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â´Þ¤á¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÀèÀ¸¤Ë¸À¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Êì¤Ïº¤¤ê¤´¤È¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÆ±¹Ô±ç¸î½¾»ö¼Ô¡×¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¾ÍèÀß·×¤¬ÊÑ²½
Ten¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¤ËÈÄ½ñ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ºî¶È¡£Êì¿Æ¤ÏÍ§¿Í¤Î¥Î¡¼¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢³Ø¹»Â¦¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿Ã´Ç¤¶µ»Õ¤Ï¿è¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¼«¿È¤Î¼ø¶È¤Ç¤ÏÁ´¥¯¥é¥¹¤Î¥Î¡¼¥ÈÄó½Ð¤òÇÑ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¼«¼ç³Ø½¬¥Î¡¼¥È¤ÎÄó½Ð¤ÇÀ®ÀÓ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´üËö»î¸³¤ÏÆüº¢¹Ô¤¦¾®¥Æ¥¹¥È¤«¤é¤â½ÐÂê¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÅÀ¿ô¤¬ºÎ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¹â¹»¤Ç¤Ïµ¢¹ñ»Ò½÷¤ò¼õ¤±»ý¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¶µ»Õ¤¬Ã´Ç¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Á»ú¤Î³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Éô³è¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©ºî¤ËÇ®Ãæ¡£
¾Íè¤Ï¡¢°åÎÅ·Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â2¤Îº¢¡¢Âç³Ø¤ÎAOÆþ»î¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Î³°½Ð¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÆ±¹Ô±ç¸î½¾»ö¼Ô¡×¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾ÍèÀß·×¤ËÊÑ²½¤¬¡£
¡Ö¹Ö»Õ¤ÎÏÃ¤äÍÍ¡¹¤Ê»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¾ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î¡Èº¤¤ê¤´¤È¡É¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤
¡Ö¾ã³²¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ten¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÃÎÅª¾ã³²¤ä¿ÈÂÎ¾ã³²¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î¥¬¥¤¥É¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë³¹Ãæ¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢°û¿©Å¹¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»þ¤Ëº¤¤ê¤´¤È¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¡¢¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¤Ã¤Æ24»þ´Ö365ÆüÊ¡»ã¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢º¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿È¶á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ç®¤¤Ì´¤ò»ý¤Ã¤¿Ten¤µ¤ó¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¡¢20ºÐ¤Çµ¯¶È¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤ÈÅö»ö¼Ô°Ê³°¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥Ï¥Ã¥¿¥Ä¥½¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Öº¤¤ê¤´¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡£È¯Ã£¾ã³²¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È¤ÎÉÔ°Â¤«¤é·ò¾ï¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òí´í°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤â¡ØÂÐÅù¤ËÏÃ¤»¤Æ´ò¤·¤¤¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢Ten¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î³èÆ°¤¬¡Ö¾ã³²¼Ô»Ù±ç¡×¤ä¡ÖÊ¡»ã¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ê¢¨¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¼Ô¡¢³°¹ñÀÒ¤ÎÊý¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
Ten¤µ¤ó¤Ï¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦À©ºî²ñ¼Ò¡¦¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÂ°¤¹¤ë¿Í¤ä¾ã³²¤ò»ý¤ÄÅö»ö¼Ô¤Ê¤É¤¬¿·¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Îº×Åµ¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿¨¤ì¤â¤·¤¿¡£
2020Ç¯7·î¡¢Ten¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿´ë²è²ñ¼Ò¡ÖLedesone¡Ê¥ì¥Ç¥½¥ó¡Ë¡×¤ò¹çÆ±²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆË¡¿Í²½¡£È¯Ã£¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ÉÔ¼«Í³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Ê¤¬¤é´ë¶È¤Î±ÇÁü¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤ê¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤è¤êÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬Åö»þ¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ê¸Ë¼¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼Ò°÷¤ÏTen¤µ¤ó¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë²¿ÅÙ¤â»²²Ã¡£¸å¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆTen¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖLedesone¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î»îºîÉÊ¤òÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Åö»ö¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤ËÀ½ÉÊ¤¬³è¤«¤»¤ë¤«¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ëTen¤µ¤ó¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ä¡É¸«¤¨¤Å¤é¤¤º¤¤ê¤´¤È¡É¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤äÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥¿¥Ä¥½¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¤â³«ºÅ¡£
¡Ö´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄÌ¾ï¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤ò»ý¤ÄÊý¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅö»ö¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤ò¹¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶ÈÂ¦¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿LD¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤
º¤¤ê¤´¤È¤Ï°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹Ten¤µ¤ó¤¬º£¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤ÎLD¤Î¸½¾õ¤ä²ÝÂê¤òÅÁ¤¨¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬·Ò¤¬¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤À¡£
¡ÖLD¤Ã¤ÆÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÃæ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Ä¤¹ç¤¤Êý¤ò¼«Ê¬¼«¿È¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦»×¤¤¡¢LINE¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âç¿ÍLD¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤ª¤È¤ÊLD¥é¥Ü¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Êº¤¤ê¤´¤È¤Ï¾ã³²Ì¾¤ä¾É¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ²ò·èË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¡¢Ten¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹â¼¡µ¡Ç½¾ã³²¤äÇ§ÃÎ¾É¡¢¼ºÆÉ¾É¤ÇÆÉ¤ß½ñ¤¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢·ò¾ï¼Ô¤Ç¤âÌÜ¤¬Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤Å¤é¤¤Æü¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò»ý¤Ä¿Í¤È°ì½ï¤Ë²ò·èË¡¤ò´ë²è¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
Ã¯¤«¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤¤ê¤´¤È¤Ï²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¦¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤ä¤êÊý¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈTen¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀìÍÑ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÌã¤¨¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ëÅö»ö¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢¶áº¢¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Î¿Í¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¹»Â¦¤ÏÀ¸ÅÌ¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤ÈTen¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸Â¦¤¬ÁªÂò»è¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
LD¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëº¤¤ê¤´¤È¤ÏÃ¯¤«¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤Ì¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦ÁÊ¤¨¤ëTen¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤¯¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¸ÅÀî Í¡¹á¡Ë