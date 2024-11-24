[11.24 J3第38節](NACK)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 4 市原吏音

DF 22 茂木力也

DF 25 知念哲矢

DF 34 村上陽介

MF 6 石川俊輝

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 30 アルトゥール・シルバ

FW 49 大澤朋也

FW 90 オリオラ・サンデー

控え

GK 21 加藤有輝

DF 20 下口稚葉

DF 26 濱田水輝

MF 17 中野克哉

MF 31 阿部来誠

FW 9 ファビアン・ゴンザレス

FW 28 富山貴光

監督

長澤徹

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 4 神山京右

DF 23 西矢慎平

DF 26 鍋田純志

MF 6 瀬良俊太

MF 8 松岡大智

MF 24 河井陽介

MF 25 安光将作

MF 28 布施谷翔

FW 9 碓井聖生

FW 10 マテウス・レイリア

控え

GK 31 齋藤和希

MF 2 脇本晃成

MF 16 末木裕也

MF 18 伊藤拓巳

MF 19 井上直輝

MF 48 荒井悠汰

FW 11 松本孝平

監督

小田切道治