大宮vs富山 スタメン発表
[11.24 J3第38節](NACK)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 22 茂木力也
DF 25 知念哲矢
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 49 大澤朋也
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 20 下口稚葉
DF 26 濱田水輝
MF 17 中野克哉
MF 31 阿部来誠
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 28 富山貴光
監督
長澤徹
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 26 鍋田純志
MF 6 瀬良俊太
MF 8 松岡大智
MF 24 河井陽介
MF 25 安光将作
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
MF 2 脇本晃成
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 19 井上直輝
MF 48 荒井悠汰
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 22 茂木力也
DF 25 知念哲矢
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 49 大澤朋也
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 20 下口稚葉
DF 26 濱田水輝
MF 17 中野克哉
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 28 富山貴光
監督
長澤徹
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 26 鍋田純志
MF 6 瀬良俊太
MF 8 松岡大智
MF 24 河井陽介
MF 25 安光将作
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
MF 2 脇本晃成
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 19 井上直輝
MF 48 荒井悠汰
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治