¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤Ê¤¤¡×10ÁÈÃæ£¸ÁÈ¤¬¡Ä¹ÈÇò¤Î½é½Ð¾ì¼Ô¾ðÊó¤¬à¤À¤ÀÏ³¤ìá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
10ÁÈÃæ£¸ÁÈ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÆâÄêÊóÆ»¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
11·î19Æü¤ËÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÁÈ20ÁÈ¡¢ÇòÁÈ21ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹ÈÁÈ¤¬¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î15ºÐ¤È¤¤¤¦°Ê³°¤ÏÆæ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢tuki.¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ØILLIT¡Ù¡¢ÆüËÜ¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØME:I¡Ù¤Î£³ÁÈ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇòÁÈ¤Ï¡¢£³¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ØOmoinotake¡Ù¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØCreepy Nuts¡Ù¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê31¡Ë¤ÎÄï¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê28¡Ë¡¢¡Ç21Ç¯¤Î¡ØÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ²Î¼ê¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¡Ç22Ç¯¡¢¡Ç23Ç¯¤ÏÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØDa-iCE¡Ù¤â½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤ËK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ØTOMORROW X TOGETHER¡Ù¤ä¡¢¸µ¡ØKing & Prince¡Ù¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê27¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê27¡Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê29¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØNumber_i¡Ù¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌÚÍü·ûÉð¡Ê62¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê69¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÌ³¤á¤¿³Ú¶Ê¡ØÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±é²Î²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê28¡Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Ï¹ÈÁÈ£³ÁÈ¡¢ÇòÁÈ£·ÁÈ¤Î·×10ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿½é½Ð¾ìÁÈ¤Ë¤Ï¡¢à¥µ¥×¥é¥¤¥ºá¤âÏÃÂêÀ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö10ÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢tuki.¤È¡ØCreepy Nuts¡Ù°Ê³°¤Î£¸ÁÈ¤Ï¡¢È¯É½ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë½é½Ð¾ì¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êó¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿£²ÁÈ¤Î¤¦¤Á¡ØBling-Bang-Bang-Born¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØCreepy Nuts¡Ù¤Ï¡¢¡Ô¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Õ¤ÈSNS¤Ê¤É¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É½çÅö¤Ç¤¹¡£
tuki.¤À¤±¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÈÕ»Á²Î¡Ù¤¬¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô£±²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾åÈ¾´üÁí¹ç¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î£²°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³Æ»æ¤È¤â¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËèÇ¯¡¢¤è¤¯¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¾ðÊó¤¬à¤À¤ÀÏ³¤ìá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£NHK¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¤À¤¬¡¢NHK¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ï¸·½Å¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¡£¸µNHKÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¡Ê55¡Ë¤Ï18Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
à¾ðÊó¤À¤ÀÏ³¤ìá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥«¥é¥¯¥ê
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ðÊó´ÉÍý¤¬¡×¤È¡¢¹ÈÇò¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¸ì¤Ã¤¿´äÅÄ»á¡£
¡Ö»ä¤âÌëÃæ¡¢¤è¤¯¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤Æ¤Í¡¢¶É¡ÊNHK¡Ë¤Ë¤¤¤¿»þ¡£¤¹¤ë¤È¡Ø¹ÈÇòÉô²°¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÎ©Æþ¶Ø»ß¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡£¤Ä¤¤³«¤±¤¿¤¤¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ºß¶ÉÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¡Ö¶É°÷¤Ç¤â¡ª¡Ê¾ðÊó¤ò¡Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢NHK¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¾ðÊó´ÉÍý¤Ï¸·½Å¤Ç¡¢¹ÈÇò¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô½ð¤Î¶É°÷¤·¤«¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤¿¤Á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ç°ìÉô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î´´Éô¤¿¤Á¤ÏÁ´½Ð¾ì²Î¼ê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬È¯É½¤è¤ê¤âÁá¤¯½Ð¾ì¼Ô¤ÎÆâÄê¾ðÊó¤ò½ñ¤¤¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢NHK¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤½¤Î½Ð¾ì¼Ô¤ÎÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¤«¤Ê¤ê´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ê¤É¤¬½Ð¾ì²Î¼ê¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢NHK¤«¤é¤Ï²¿¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò·ÐÍ³¤Ç¥Ð¥ì¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¸·¤·¤¤¤«¤ó¸ýÎá¤Ç¤âÉß¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¸µ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¤«¤¿¤è¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»öÁ°¤Ë½é½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¾ðÊó¤¬Â¿¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹ÈÇò¤ÎÏÃÂê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎàÀïÎ¬á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¡ÖÆÃÊÌÏÈ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÌÜ¶Ì²Î¼ê¤Î¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤âSTARTO¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð¾ì¥¼¥í¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÈÇò¤À¤±¤Ë¡¢¾ðÊó´ÉÍý¤Î¡Ö´Å¤µ¡×¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£