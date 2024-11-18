BTS¤ÎJ-HOPE¡¢¥Õ¥§¥¹¤òËþµÊ¡ª¡©Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ
BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤ÎJ-HOPE¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
17Æü¸á¸å¡¢J-HOPE¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëJ-HOPE¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒÀÊ¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
Èà¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤È¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
J-HOPE¤ÏÀè·î17Æü¤Î¸áÁ°¡¢¹¾¸¶Æ»¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¥É¡Ë¸¶½£¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥å¡Ë¤ÎÎ¦·³Âè36ÊâÊ¼»ÕÃÄ¤ÎÇò¸×¡Ê¥Ú¥¯¥Û¡Ë¿·Ê¼¶µ°éÂâ¤ò½üÂâ¤·¡¢BTS¤ÎÃæ¤Ç2¿ÍÌÜ¤ËÊ¼Ìò¤ò½ª¤¨¤¿¡£
17Æü¸á¸å¡¢J-HOPE¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëJ-HOPE¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒÀÊ¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
Èà¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤È¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
J-HOPE¤ÏÀè·î17Æü¤Î¸áÁ°¡¢¹¾¸¶Æ»¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¥É¡Ë¸¶½£¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥å¡Ë¤ÎÎ¦·³Âè36ÊâÊ¼»ÕÃÄ¤ÎÇò¸×¡Ê¥Ú¥¯¥Û¡Ë¿·Ê¼¶µ°éÂâ¤ò½üÂâ¤·¡¢BTS¤ÎÃæ¤Ç2¿ÍÌÜ¤ËÊ¼Ìò¤ò½ª¤¨¤¿¡£