Ä¹Ìî¸©¾å¾¾Ä®¤ÎÌÚÁ¾Àî¤ËÅ¾Íî¤·¡¢º£·î3Æü¤«¤é¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÃËÀ­¼«±Ò´±¤¬17Æü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î19ºÐ¤ÎÃËÀ­¼«±Ò´±¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ïº£·î3Æü¡¢Í§¿Í¤È4¿Í¤Ç´Ñ¸÷¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÁ¾Àî¤Î¡Ö¿²³Ð¤Î¾²¡×ÉÕ¶á¤ÇÁý¿å¤·¤¿Àî¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¸áÁ°¡¢Å¾Íî¤·¤¿ÃÏÅÀ¤«¤é¤ª¤è¤½1.5¥­¥í²¼Î®¤Î¿åÌÌ¤Ç¡¢ÁÜº÷Ãæ¤Î·Ù»¡´±¤¬ÃËÀ­¤òÈ¯¸«¤·¡¢µß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¿¼¤¬¤ª¤è¤½2¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¸¶°ø¤ò°ú¤­Â³¤­¡¢ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£