愛知県名古屋市のヒルトン名古屋では、2024年11月7日より、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3」にて、クリスマススイーツビュッフェ「Snow Winter Holiday」を開催中です。

期間は2024年11月7日〜12月29日までの木〜日・祝、時間は15:00〜17:00(料理提供16:30まで)となっており、12月19日(木)から12月29日(日)のクリスマス期間には毎日開催されます。

今回のクリスマススイーツビュッフェのテーマは、陽光や月光に照らされ、パウダースノーがきらめく銀世界に包まれたヨーロッパのスノーリゾートで冬を楽しむひととき。

ロマンティックな空間で、クリスマススイーツ19種類以上と、ヒルトン名古屋の名物カレーやパスタなどのセイボリー7種類をお好きなだけ楽しめます。実際に体験してきたので、スイーツの写真とともに詳しく紹介します。

リング状のシュー生地にピスタチオ風味のクリームをたっぷり挟んだケーキを、クリスマスリース風に仕立てた「クリスマスパリブレスト」。さっくりとした歯触りのシュー生地にリッチな味わいのピスタチオ風味のクリームがよく合います。

「クリスマスブラックフォレスト」は、グリオット(チェリー)とチョコレートをふんだんに使用し、蒸留酒キルシュが香る、黒い森をイメージしたドイツの伝統菓子。大人な味わいで、コーヒーとの相性が抜群です。

「ホワイトブッシュドノエル」は、森の木をモチーフにしたフランス発祥のクリスマス定番のケーキに、雪化粧をほどこしたもの。ロールケーキのスポンジはきめ細かく、ふんわりしています。

クリスマスパリブレスト、クリスマスブラックフォレスト、ホワイトブッシュドノエルの3つは、小さく切り分けたものをプレートに並べてあるので、取るときに崩れることもなく、きれいな状態でいただけます。

白桃のコンポートをノンアルコール白ワインゼリーに閉じ込めた「ブリリアントピーチゼリー」。ジューシーな白桃が隙間なくぎっしり入っており、どこを切っても白桃を楽しめます。ジンジャーやカルダモン風味のシロップをかけていただきましょう。

爽やかな香りが特徴のローズマリー風味のホワイトチョコレートムースにアプリコットを組み合わせた「ホワイトチョコレートテリーヌ」。舌触りが滑らかで、さっぱりとしています。

「クランベリーバターケーキ」は、洋酒漬けクランベリーやミックスフルーツ、ラムレーズンを入れたベイクドバターケーキです。雪降る森をイメージしたというデコレーションはまるで童話に出てきそうで、クリスマスシーズンにぴったり。どっしりとした、滋味あふれるおいしさです。

「カーディナルシュニッテン」は、白と黄の生地をストライプ状に焼き上げ、ほろ苦いコーヒークリームをたっぷり挟んだ、ウィーンの伝統菓子。コーヒー感が強めで、甘すぎない、ちょっと大人なスイーツです。

バニラとピスタチオ風味のマカロンをクリスマスツリーに見立ててデコレーションした「クリスマスマカロンツリー」。外側はサクッとした歯触りで、内側はねっとりとしていて、口の中でバニラやピスタチオの濃厚な味わいが広がります。ぜひ2種類の風味の違いも楽しんでみてください。

いちごのピューレを生地に混ぜ込んだバームクーヘンをホワイトチョコレートでデコレーションした「クリスマスバームクーヘン」。しっとりとした生地はほんのり甘酸っぱく、ホワイトチョコレートによく合います。

「ベリーベリーパブロバ」は、サクサクに焼き上げたメレンゲの上にカスタードクリームをたっぷりとのせ、ミックスベリーを華やかに飾り付けたもの。最初、タルトだと思ってフォークを指したら、サクッとしたので驚きました。メレンゲとクリームの食感の対比も楽しいスイーツです。

大人の味わいのラムレーズンガナッシュを絞った「クリスマスロリポップ」は、口の中でとろける滑らかな食感。「ロリポップって子ども向けじゃないの?」と思って食べると、いい意味で予想を覆されます。ブラックコーヒーとの相性が抜群です。

「スノーギフトマドレーヌ」は、バターの味と香りがリッチに広がる焼き菓子。シンプルな焼き菓子だからこそ、素材の良さが感じられます。

「抹茶淡雪」は、西尾抹茶を使用した2層仕立てのひんやりスイーツです。上部のふわふわ食感と下部のぷるぷる食感が同時に楽しめます。

ナッツや洋酒漬けにしたドライフルーツを生地に混ぜ込んで焼き上げたドイツの伝統的な発酵菓子に、チョコレート風味を加えてリッチに仕立てた「チョコレートシュトレン」(マジパン入り)。甘さのなかにも濃厚かつ複雑な味わいがあり、贅沢な気分になれます。

クリスマススイーツビュッフェでぜひ味わってほしいのが「ホットチョコレートドリンク」。フランスのヴァローナ社のチョコレート「グアナラ」「ジヴァララクテ」2種類を贅沢に使用しており、スタッフの方が小鍋で温めたミルクに溶かしたものを提供してくれます。

とろりとした飲み口で、カカオの濃厚な香りと深い味わいの中に、ほんのりフルーツのような酸味を感じました。力強さや複雑さもあり、一般的なココアとはまったく異なります。

好みでパンデピスパウダー(シナモン、カルダモン、アニスなどの混合スパイス)、グランマニエ(オレンジ果皮の成分を抽出したスピリッツをオーク樽で熟成させたもの)、リキュールドサパン(クリスマスにぴったりな「もみの木」の自然派リキュール)を加えてどうぞ。

(※グランマニエとリキュールドサパンはアルコールなのでお子様やお車の方はご注意ください)

ほかにも、塩キャラメルダコワーズ、ワッフル、黒ごまペーストと黒蜜ときな粉をトッピングする白玉団子、ホテルメイドアイスキャンディーなどがありました。

味や食感がさまざまで、目でも舌でも楽しめるクリスマススイーツが勢ぞろいしていて、どれから食べようか迷ってしまうほど。

コーヒーやエスプレッソ、カフェラテなどのホットドリンクや、スミックティーセレクションの各種紅茶・ハーブティー、フルーツジュースなどもおかわり自由なので、スイーツによってドリンクを替えて楽しんでみてください。

スイーツのほかに、セイボリーとして、「日替わりカレー2種類」「日替わりパスタ」「フライドポテト」「季節の日替わりスープ」「スチームライス」「日替わりサラダ」が用意されています。塩気のあるものや味の濃いものは、甘いものの後の口直しにもぴったりです。

ヒルトン名古屋名物のカレーは本格的な味わいで、人気があります。この日はインディアンベジタブルカレーとチキンコロンボカレーの2種類があったので、あいがけにしていただきました。

ヒルトン名古屋のクリスマススイーツビュッフェ「Snow Winter Holiday」は、2024年11月7日〜12月29日までの木〜日・祝、時間は15:00〜17:00(料理提供16:30まで)の限定開催です。なお、12月19日(木)から12月29日(日)のクリスマス期間には毎日開催されます。

大切な人と一緒に、フェスティブシーズンを彩るクリスマススイーツを楽しんでみてください。

店名 ヒルトン名古屋 オールデイダイニング「インプレイス 3-3」

住所 愛知県名古屋市中区栄1-3-3

アクセス 名古屋駅から車で5分、徒歩15分/地下鉄東山線 伏見駅から徒歩約3分

公式サイト クリスマススイーツビュッフェ「Snow Winter Holiday」

