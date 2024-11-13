¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¡¡ºØÆ£¸µÉ§Á°Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ë³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¸ø³«¼Õºá¡Ö¸í¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¡Ê£±£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î½ªÈ×Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£³Æü¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©²Ö¹§»Ö»á¤¬¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¸©ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëºØÆ£¸µÉ§Á°ÃÎ»ö¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¿¿¼Â¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤ÈÎ©²Ö»á¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿ÜÅÄ»á¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊ£¿ô½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºØÆ£Á°ÃÎ»ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¸í¤Ã¤¿»ö¼Â¡¢·Á¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤óÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤ÇÈó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Ä°½°¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼±ç¤¬Èô¤Ö¤È¿ÜÅÄ»á¤Ï¡ÖÇÍÀ¼¤¬Èô¤Ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Çï¼ê¤¬Íè¤¿¤Î¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏºØÆ£Á°ÃÎ»ö¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤À¤í¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¤¤¿¡£°ìÀÚÈ¿ÏÀ¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÁªµóÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ºØÆ£Á°ÃÎ»ö¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌ³¤á¡£Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¼Õ¤Ã¤Æ¤âÃÙ¤¤¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ºØÆ£¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤â¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£