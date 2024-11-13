°¦É²¡¢ÇØÈÖ¹æ10¡¦FW¾¾ÅÄÎÏ¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡Ö°¦É²FC¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°¦É²FC¤Ï13Æü¡¢FW¾¾ÅÄÎÏ¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤«¤é°¦É²¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ÅÄ¡£ºòµ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°¤Ç34»î¹ç13ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏJ2¤Ç32»î¹ç3ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó3Ç¯´ÖÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤ÆJ3Í¥¾¡¡¢J2¾º³Ê¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°¦É²FC¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦É²¡¦¾¾»³¤È¤¤¤¦³¹¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°¦¾ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤Ï¾ï¤Ë°¦É²FC¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢°¦É²FC¤Ç3Ç¯´ÖÀï¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£°¦É²¤Î¿Í¤¬¡¢³¹¤¬Âç¹¥¤¤À¡¼!º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10ÈÖ¤è¤ê¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Ç¯¤«¤é°¦É²¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ÅÄ¡£ºòµ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°¤Ç34»î¹ç13ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏJ2¤Ç32»î¹ç3ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó3Ç¯´ÖÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤ÆJ3Í¥¾¡¡¢J2¾º³Ê¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°¦É²FC¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦É²¡¦¾¾»³¤È¤¤¤¦³¹¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°¦¾ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤Ï¾ï¤Ë°¦É²FC¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢°¦É²FC¤Ç3Ç¯´ÖÀï¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£°¦É²¤Î¿Í¤¬¡¢³¹¤¬Âç¹¥¤¤À¡¼!º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10ÈÖ¤è¤ê¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£