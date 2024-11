ナタリー・ポートマン(43)の元夫で、ダンサー兼振付師のベンジャミン・ミルピエ(47)に新たなロマンスの噂が浮上した。ベンジャミンは昨年、約20歳年下女性との不倫が発覚した。その後、ナタリーが離婚を申請し、今年2月に離婚が成立した。ベンジャミンが離婚後わずか7か月で新たなお相手を見つけたことに対し、ナタリーはまったく驚いていないという。ある情報筋によると、現在のナタリーは友人との関係や子育てを優先しており、現在の生活に満足しているとのことだ。

ナタリー・ポートマンとベンジャミン・ミルピエは2010年に婚約し、2011年には長男アレフくん(13)が誕生した。2012年に結婚し、2017年には長女アマリアちゃん(7)が生まれた。しかし2023年6月に、ベンジャミンとフランス人の環境活動家カミーユ・エティエンヌさん(26)との不倫が報じられた。当時、2人を知る関係者はこう述べた。「ベンジャミンはナタリーに許してもらうため、全力を尽くしている。彼は妻と家族を愛していますから。」「彼は自分がとんでもない過ちを犯したことを理解しています。」翌7月にナタリーがベンジャミンとの離婚を申請し、今年2月に正式に離婚が成立した。11年間の結婚生活に終止符を打ったベンジャミンだが、ナタリーとの離婚成立からわずか7か月後に、新たなロマンスが発覚した。米メディア『E! News』によると、ベンジャミンは現地時間10月15日、パリの路上で謎の女性と抱き合い、情熱的なキスを交わしていたという。ベンジャミンは約20歳年下の女性との不倫が発覚した後に離婚したにもかかわらず、早くも新たなお相手を見つけたが、ナタリーはそのことに全く動揺していないそうだ。ある情報筋は、米メディア『US Weekly』の取材に対して、「ナタリーは、ベンジャミンが前に進んでいることに驚いていません」と述べ、このように続けた。「なぜなら、彼らの関係がそのような形で終わったからです。ナタリーは、彼がすぐに立ち直るだろうと予想していました。」そして「彼女は、ベンジャミンの幸せを願っています」と伝えると、2人が離婚後に子どもたちを共同で育てていることについて、「順調に進んでいます」と付け加えた。ナタリーは、43歳の誕生日を迎えた6月9日に友人たちとの写真を自身のInstagramに数枚投稿し、「今年の誕生日は、何度も私を元気づけてくれる友人たちへの感謝の気持ちを伝えたい」とメッセージを添えていた。別の関係者は、同メディアの取材に対し、ナタリーが元夫の新たなロマンスに影響されることはなく、友人関係や子育てに集中していると語った。「ベンジャミンの交際事情はナタリーとは関係ありません。彼女は現在の生活に非常に満足しており、家族や友人を優先しています。」そして「すべてが順調に進んでいます」と述べ、ナタリーが充実したシングルライフを送っていることを強調した。なお、ナタリーとベンジャミンは、険悪な態度を子どもたちの前で取らないようにしているそうで、別の関係者は今年3月、同メディアの取材に対し「彼らは子どもたちのためにお互いとても礼儀正しく接しています」と語っていた。画像1、3枚目は『Natalie Portman Instagram「Thank you for the honor @deauvilleus!」This year, on my birthday,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)