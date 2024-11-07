2024年アメリカ大統領選挙でドナルド・トランプ候補が勝利したことを受けてIT業界のリーダーたちが続々とお祝いの投稿
アメリカ大統領選の投開票が現地時間2024年11月5日に行われ、共和党候補のドナルド・トランプ氏が当選を確実なものとしました。これを受けて、さまざまな人たちがSNSにお祝いのメッセージを投稿していますが、中にはIT業界のリーダーたちも顔を見せています。
Trump 2024 election win: Tech CEOs give their congratulations
https://www.cnbc.com/2024/11/06/trump-2024-election-win-tech-ceos-give-their-congratulations.html
2024年のアメリカ大統領選は、バイデン政権下の副大統領で「女性初の大統領」を目指した民主党のカマラ・ハリス氏と、2016年から大統領を1期務めた経験があり「132年ぶり2例目の『落選から大統領への返り咲き』」を目指したトランプ氏による争いとなりました。記事作成時点ではまだ開票作業は終わりきっていないものの、激戦州のノースカロライナ州、ジョージア州、ペンシルベニア州、ミシガン州、ウィスコンシン州でトランプ氏が勝利し、当選に必要な選挙人を確保しました。
🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024
トランプ氏の勝利が確定的になると「アメリカに再び朝が来た」と投稿しました。
It is morning in America again pic.twitter.com/GNTE0cUWoc— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024
マスク氏よりも早く反応していたのはAmazon創業者のジェフ・ベゾス氏で、「第45代大統領、そして今度は第47代大統領になるトランプ氏の、驚くべき大統領への復帰と決定的勝利を祝福します。これほど大きなチャンスがある国はありません。トランプ氏が、我々の愛するアメリカを導いて団結させるために、あらゆる成功を収めることを願っています」とコメントしました。
Big congratulations to our 45th and now 47th President on an extraordinary political comeback and decisive victory. No nation has bigger opportunities. Wishing @realDonaldTrump all success in leading and uniting the America we all love.— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 6, 2024
PCメーカー・DELLの創業者で会長兼CEOのマイケル・デル氏も「トランプ氏の選挙戦成功と勝利をお祝いします。我々はトランプ氏のリーダーシップのもと、さらなる発展と好機を期待し、すべての人のための力強く統一された未来に向けてともに取り組んでいきます」と投稿しています。
Congratulations to President Trump on a successful campaign and election win. We look forward to continued progress and opportunity under his leadership and working together toward a strong and unified future for all. 🇺🇸— Michael Dell (@MichaelDell) November 6, 2024
ネットワーク機器メーカー大手・Ciscoのチャック・ロビンスCEOは「Ciscoは、接続性やイノベーション、サイバーセキュリティを強化する政策を推進するために、トランプ政権および議会、そして各州知事や州議会議員、全米の地方自治体職員と協力することを楽しみにしています」とコメント。
Cisco looks forward to working with the incoming Trump Administration and Congress-as well as the governors, state lawmakers, and local officials across the US-to advance policies that bolster connectivity, innovation, cybersecurity, and more.— Chuck Robbins (@ChuckRobbins) November 6, 2024
Amazonのアンディ・ジャシーCEOは「次期大統領ドナルド・トランプ氏の激戦での勝利を祝福します。我々は顧客や従業員、地域社会、そして国にとっての重要な問題について、あなたやあなたの政権と協力できることを楽しみにしています」と述べました。
Congratulations to President-elect @realDonaldTrump on a hard-fought victory. We look forward to working with you and your administration on issues important to our customers, employees, communities, and country.— Andy Jassy (@ajassy) November 6, 2024
OpenAIのサム・アルトマンCEOは「トランプ大統領、おめでとうございます。仕事の大成功を祈っています」とコメント。
congrats to President Trump.
i wish for his huge success in the job.— Sam Altman (@sama) November 6, 2024
Metaのマーク・ザッカーバーグCEOはThreadsに「トランプ大統領の決定的な勝利を祝福します。国として大きなチャンスが待っています。あなたやあなたの政権と協力できることを楽しみにしています」と投稿しました。
Alphabetおよびその子会社であるGoogleのCEOを務めるスンダー・ピチャイ氏は、トランプ氏が過半数の選挙人を獲得したことを示す画像とともに「ドナルド・トランプ大統領の決定的勝利を祝福します。我々はアメリカのイノベーションの黄金時代にあり、すべての人に利益をもたらすために彼の政権への協力に全力を尽くします」と述べました。
Congratulations to President @realDonaldTrump on his decisive victory. We are in a golden age of American innovation and are committed to working with his administration to help bring the benefits to everyone. pic.twitter.com/IPX7AJ8VvI— Sundar Pichai (@sundarpichai) November 6, 2024
Microsoftのサティア・ナデラCEOは「トランプ大統領おめでとうございます。我々はアメリカと世界に新たな成長と機会を創出するイノベーションを推進するために、あなたやあなたの政権と協力することを楽しみにしています」と投稿しています。
Congratulations President Trump, we’re looking forward to engaging with you and your administration to drive innovation forward that creates new growth and opportunity for the United States and the world.— Satya Nadella (@satyanadella) November 6, 2024
Intelのパット・ゲルシンガーCEOは「我々は次期大統領のトランプ氏と次期副大統領のヴァンス氏の勝利を祝い、世界でアメリカの技術や製造業のリーダーシップを高めるために、政権と協力することを楽しみにしています」と述べました。
We congratulate President-Elect Trump and Vice President-Elect Vance on their victory and look forward to working with their administration to advance America’s technology and manufacturing leadership in the world.— Pat Gelsinger (@PGelsinger) November 6, 2024
Appleのティム・クックCEOは「トランプ大統領の勝利をお祝いします。我々は、アメリカが引き続き創意工夫や革新、創造性の点でリードし、そのことを原動力として進んでいけるように、あなたやあなたの政権と協力することを楽しみにしています」と投稿しました。
Congratulations President Trump on your victory! We look forward to engaging with you and your administration to help make sure the United States continues to lead with and be fueled by ingenuity, innovation, and creativity.— Tim Cook (@tim_cook) November 6, 2024
ちなみに、トランプ氏は過去にザッカーバーグ氏が選挙を操作しようとしたとして主張しており、自身が保有するSNSのTruth Socialで「もし大統領に当選したら選挙詐欺師をこれまでにないレベルで追求して、刑務所に放り込んでやる。絶対にそんなことをするんじゃない！ザッカーバーグ、気をつけろ！」と名指しで非難しています。
ドナルド・トランプ大統領候補が「MetaのザッカーバーグCEOは2020年にトランプ陣営への陰謀を企てた」と主張し「もし再び同じことをすれば残りの人生を刑務所で過ごすことになる」と脅迫 - GIGAZINE
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