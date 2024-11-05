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4G LTE: Band 1, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 28, 41, 42
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2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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5G NR: n3, n28, n77, n78
4G LTE: Band 1, 3, 4, 8, 12, 18, 19, 28, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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