¡ÚÂ®Êó¡ÛÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ï¡Ö°ãË¡¡×¡¡²¬»³ÃÏºÛ¤¬¸º³Û½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹È½·è
²¬»³ÃÏÊýºÛÈ½½ê
¡¡²¬»³¸©¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢À¸³èÊÝ¸îÈñ°ú¤²¼¤²¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢²¬»³ÃÏºÛ¤Ï28Æü¡¢¡Ö°ú¤²¼¤²¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¸º³Û½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Ë½»¤àÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñ¤Ï2013Ç¯¤«¤é3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤Î»Ùµë³Û¤ò1¿Í¤¢¤¿¤êºÇÂç¤Ç10¡ó°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹ð¤é¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¡×¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»Ùµë³Û¤Î°ú¤²¼¤²¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ä¡¢¸¶¹ð1¿Í¤¢¤¿¤ê1Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£