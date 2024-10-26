J2ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯TOP3¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¡¡24ºÐFW¤¬¶Ã°Û¤Î9Àï13È¯¤ÇÆÈÁö¡ÖÍèµ¨¤ÏJ1¤«³¤³°¡×
ÀéÍÕFW¾®¿¹¡¢¤¤¤ï¤FWÃ«Â¼¡¢Æ£»ÞFWÌðÂ¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÀÅÀ
¡¡10·î26Æü¤ËJ2¥ê¡¼¥°Âè36Àá¤ÇÆ£»ÞMYFCÂÐ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¢¤¤¤ï¤FCÂÐ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¡Á3°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ£»ÞÂÐÀéÍÕ¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÀéÍÕFW¾®¿¹Èô°¼¤ÈÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤ÎÆ£»ÞFWÌðÂ¼·ò¤¬¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹ç¤Ï1-0¤ÈÆ£»Þ¥ê¡¼¥É¤ÎÁ°È¾17Ê¬¤ËÌðÂ¼¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤º£µ¨16¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢2-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾20Ê¬¤Ë¤Ï¾®¿¹¤¬ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯ÆÈÁö¤Î23¥´¡¼¥ëÌÜ¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀéÍÕ¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¤¤¤ï¤FWÃ«Â¼³¤Æá¤Ï¡¢¿å¸ÍÀï¤Ç0-1¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾30Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢º£µ¨18¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¿å¸ÍFWÃæÅçÂç²Å¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òµö¤·¡¢1-2¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¿¹¤ÏÄ¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç13ÆÀÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö·è¤á¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÍèµ¨¤ÏJ1¤«³¤³°¤À¤Ê¡×¡ÖÍèµ¨¤ÏÀéÍÕ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸Ä¿Í¾º³Ê¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í3¿Í¤¬ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Â·¤¤Æ§¤ß¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¡£J2¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¡¢ÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤Þ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë