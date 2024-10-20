大分vs水戸 スタメン発表
[10.20 J2第35節](レゾド)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 3 デルラン
DF 25 安藤智哉
DF 31 ペレイラ
MF 6 弓場将輝
MF 10 野村直輝
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 26 保田堅心
FW 15 屋敷優成
FW 21 鮎川峻
控え
GK 24 西川幸之介
DF 34 藤原優大
MF 14 池田廉
MF 19 小酒井新大
FW 11 渡邉新太
FW 29 宇津元伸弥
FW 93 長沢駿
監督
片野坂知宏
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 32 碇明日麻
MF 38 齋藤俊輔
MF 47 櫻井辰徳
FW 22 久保征一郎
控え
GK 51 春名竜聖
DF 35 飯泉涼矢
MF 10 前田椋介
MF 13 野瀬龍世
MF 23 甲田英將
FW 39 山本隼大
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 3 デルラン
DF 25 安藤智哉
DF 31 ペレイラ
MF 6 弓場将輝
MF 10 野村直輝
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 26 保田堅心
FW 15 屋敷優成
FW 21 鮎川峻
控え
GK 24 西川幸之介
DF 34 藤原優大
MF 14 池田廉
MF 19 小酒井新大
FW 11 渡邉新太
FW 93 長沢駿
監督
片野坂知宏
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 32 碇明日麻
MF 38 齋藤俊輔
MF 47 櫻井辰徳
FW 22 久保征一郎
控え
GK 51 春名竜聖
DF 35 飯泉涼矢
MF 10 前田椋介
MF 13 野瀬龍世
MF 23 甲田英將
FW 39 山本隼大
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹