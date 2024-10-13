JFAストライカー&ゴールキーパーキャンプの女子メンバーが発表! ゲストコーチに元なでしこ岩渕真奈さん
日本サッカー協会(JFA)は11日、福島県内で18日から20日まで開催されるストライカー&ゴールキーパーキャンプの女子メンバーを発表した。
同キャンプは国際サッカー連盟(FIFA)が展開する『Talent Development Scheme』プログラムの一環として行われ、「将来的に優秀なストライカー・ゴールキーパーになり得る可能性を有する選手」の発掘・育成を目指す。
メンバーにはU-15からU-17世代のフィールドプレイヤー16人とU-16からU-18世代のゴールキーパー6人の計22人を招集。ゲストコーチとして元日本女子代表(なでしこジャパン)の岩渕真奈さんが参加する。
以下、JFA発表のメンバー
■FIFAハイパフォーマンススペシャリスト
▽コーチ
ヌーノ・ゴメス
エイプリル・ハインリヒス
▽GKコーチ
カラム・アービング
フェルナンド・ブラッサルド
■スタッフ
▽コーチ
横道玲香
松岡卓
▽GKコーチ
小林忍
加藤竜二
▽ゲストコーチ
岩渕真奈
▽トレーナー
中野江利子
▽総務
松井ルミ
■選手
▽FP
クレイマー内海(藤枝順心高)
齋藤佳歩(尚志高)
宿野部夏澄(鹿島学園高)
楠本樹里(開志学園JSC高)
茂木未宙(大宮アルディージャVENTUS U18)
原口鈴音(神村学園高)
大野羽愛(高知高)
山田愛実(神戸弘陵学園高)
鈴木梨花(神戸弘陵学園高)
内田桜央(マイナビ仙台レディースユース)
平七海(INAC神戸レオンチーナ)
上村真生子(大商学園高)
村上凜果(柳ヶ浦高)
野口咲菜(広島文教大附高)
清水美海(ちふれASエルフェン埼玉マリU-15)
野村日愛(朝日インテック・ラブリッジ名古屋スターチス)
▽GK
名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
大塚美緒(スフィーダ世田谷FCユース)
石田ひなは(作陽学園高)
小野寺茉央(ちふれASエルフェン埼玉マリU-18)
永井愛理(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
濱田桃奈(神村学園高)
※サポートプレーヤーとしてJFAアカデミー福島の選手も参加
同キャンプは国際サッカー連盟(FIFA)が展開する『Talent Development Scheme』プログラムの一環として行われ、「将来的に優秀なストライカー・ゴールキーパーになり得る可能性を有する選手」の発掘・育成を目指す。
以下、JFA発表のメンバー
■FIFAハイパフォーマンススペシャリスト
▽コーチ
ヌーノ・ゴメス
エイプリル・ハインリヒス
▽GKコーチ
カラム・アービング
フェルナンド・ブラッサルド
■スタッフ
▽コーチ
横道玲香
松岡卓
▽GKコーチ
小林忍
加藤竜二
▽ゲストコーチ
岩渕真奈
▽トレーナー
中野江利子
▽総務
松井ルミ
■選手
▽FP
クレイマー内海(藤枝順心高)
齋藤佳歩(尚志高)
宿野部夏澄(鹿島学園高)
楠本樹里(開志学園JSC高)
茂木未宙(大宮アルディージャVENTUS U18)
原口鈴音(神村学園高)
大野羽愛(高知高)
山田愛実(神戸弘陵学園高)
鈴木梨花(神戸弘陵学園高)
内田桜央(マイナビ仙台レディースユース)
平七海(INAC神戸レオンチーナ)
上村真生子(大商学園高)
村上凜果(柳ヶ浦高)
野口咲菜(広島文教大附高)
清水美海(ちふれASエルフェン埼玉マリU-15)
野村日愛(朝日インテック・ラブリッジ名古屋スターチス)
▽GK
名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
大塚美緒(スフィーダ世田谷FCユース)
石田ひなは(作陽学園高)
小野寺茉央(ちふれASエルフェン埼玉マリU-18)
永井愛理(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
濱田桃奈(神村学園高)
※サポートプレーヤーとしてJFAアカデミー福島の選手も参加