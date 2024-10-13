　日本サッカー協会(JFA)は11日、福島県内で18日から20日まで開催されるストライカー&ゴールキーパーキャンプの女子メンバーを発表した。

　同キャンプは国際サッカー連盟(FIFA)が展開する『Talent Development Scheme』プログラムの一環として行われ、「将来的に優秀なストライカー・ゴールキーパーになり得る可能性を有する選手」の発掘・育成を目指す。

　メンバーにはU-15からU-17世代のフィールドプレイヤー16人とU-16からU-18世代のゴールキーパー6人の計22人を招集。ゲストコーチとして元日本女子代表(なでしこジャパン)の岩渕真奈さんが参加する。

　以下、JFA発表のメンバー

■FIFAハイパフォーマンススペシャリスト

▽コーチ

ヌーノ・ゴメス

エイプリル・ハインリヒス

▽GKコーチ

カラム・アービング

フェルナンド・ブラッサルド

■スタッフ

▽コーチ

横道玲香

松岡卓

▽GKコーチ

小林忍

加藤竜二

▽ゲストコーチ

岩渕真奈

▽トレーナー

中野江利子

▽総務

松井ルミ

■選手

▽FP

クレイマー内海(藤枝順心高)

齋藤佳歩(尚志高)

宿野部夏澄(鹿島学園高)

楠本樹里(開志学園JSC高)

茂木未宙(大宮アルディージャVENTUS U18)

原口鈴音(神村学園高)

大野羽愛(高知高)

山田愛実(神戸弘陵学園高)

鈴木梨花(神戸弘陵学園高)

内田桜央(マイナビ仙台レディースユース)

平七海(INAC神戸レオンチーナ)

上村真生子(大商学園高)

村上凜果(柳ヶ浦高)

野口咲菜(広島文教大附高)

清水美海(ちふれASエルフェン埼玉マリU-15)

野村日愛(朝日インテック・ラブリッジ名古屋スターチス)

▽GK

名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

大塚美緒(スフィーダ世田谷FCユース)

石田ひなは(作陽学園高)

小野寺茉央(ちふれASエルフェン埼玉マリU-18)

永井愛理(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

濱田桃奈(神村学園高)

※サポートプレーヤーとしてJFAアカデミー福島の選手も参加