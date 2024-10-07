ÉÙ»³¤¬DFÃÝÆâË¤Î²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½!! Ë¡À¯Âç¤«¤é2¿ÍÌÜ¤ÎÍèµ¨¿·ÀïÎÏ
¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï7Æü¡¢Ë¡À¯Âç¤ÎDFÃÝÆâË(21)¤¬Íèµ¨²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¿·³ãÌÀ·±¹â½Ð¿È¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÉÙ»³¤Ï5·î¤ËÆ±¤¸¤¯Ë¡À¯Âç¤«¤éMF¹Â¸ý½Ù¤¬Íèµ¨²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½ºÑ¤ß¡£º£µ¨¤ÏMF¹â¶¶³¾´õ¡¢ºòµ¨¤ÏÄ¹»³°ìÌé¥³¡¼¥Á¡¢°ìºòµ¨¤ÏMF°Â¸÷¾ºî¤¬Ë¡À¯Âç¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¥³¥á¥ó¥È
¡üDFÃÝÆâË
(¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤æ¤¿¤«)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯1·î21Æü(21ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿·³ã¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
184cm/80kg
¢£·ÐÎò
Ä¾¹¾ÄÅSSS-Ä¹²¬JYFC-¿·³ãÌÀ·±¹â-Ë¡À¯Âç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢º£¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¿·³ãÌÀ·±¹â½Ð¿È¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÉÙ»³¤Ï5·î¤ËÆ±¤¸¤¯Ë¡À¯Âç¤«¤éMF¹Â¸ý½Ù¤¬Íèµ¨²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½ºÑ¤ß¡£º£µ¨¤ÏMF¹â¶¶³¾´õ¡¢ºòµ¨¤ÏÄ¹»³°ìÌé¥³¡¼¥Á¡¢°ìºòµ¨¤ÏMF°Â¸÷¾ºî¤¬Ë¡À¯Âç¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¥³¥á¥ó¥È
(¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤æ¤¿¤«)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯1·î21Æü(21ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿·³ã¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
184cm/80kg
¢£·ÐÎò
Ä¾¹¾ÄÅSSS-Ä¹²¬JYFC-¿·³ãÌÀ·±¹â-Ë¡À¯Âç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢º£¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×