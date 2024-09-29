山口vs仙台 スタメン発表
[9.29 J2第33節](SV下関)
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 26 田口潤人
DF 3 ヘナン
DF 15 前貴之
DF 41 下堂竜聖
DF 48 新保海鈴
MF 8 佐藤謙介
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 19 山本駿亮
FW 30 奥山洋平
FW 38 末永透瑛
控え
GK 1 チェ・ヒョンチャン
DF 13 板倉洸
MF 4 サーラット・ユーイェン
MF 37 田邉光平
FW 9 若月大和
FW 51 酒井宣福
FW 68 野寄和哉
監督
志垣良
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
DF 32 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 7 中島元彦
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
FW 9 中山仁斗
FW 98 エロン
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 39 石尾陸登
MF 8 松下佳貴
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 26 田口潤人
DF 3 ヘナン
DF 15 前貴之
DF 41 下堂竜聖
DF 48 新保海鈴
MF 8 佐藤謙介
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 19 山本駿亮
FW 30 奥山洋平
FW 38 末永透瑛
控え
GK 1 チェ・ヒョンチャン
DF 13 板倉洸
MF 4 サーラット・ユーイェン
MF 37 田邉光平
FW 51 酒井宣福
FW 68 野寄和哉
監督
志垣良
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
DF 32 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 7 中島元彦
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
FW 9 中山仁斗
FW 98 エロン
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 39 石尾陸登
MF 8 松下佳貴
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎