[9.29 J2第33節](SV下関)

※14:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 26 田口潤人

DF 3 ヘナン

DF 15 前貴之

DF 41 下堂竜聖

DF 48 新保海鈴

MF 8 佐藤謙介

MF 16 吉岡雅和

MF 18 相田勇樹

MF 19 山本駿亮

FW 30 奥山洋平

FW 38 末永透瑛

控え

GK 1 チェ・ヒョンチャン

DF 13 板倉洸

MF 4 サーラット・ユーイェン

MF 37 田邉光平

FW 9 若月大和

FW 51 酒井宣福

FW 68 野寄和哉

監督

志垣良

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 25 真瀬拓海

DF 32 奥山政幸

MF 6 松井蓮之

MF 7 中島元彦

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

FW 9 中山仁斗

FW 98 エロン

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 39 石尾陸登

MF 8 松下佳貴

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

MF 27 オナイウ情滋

FW 15 梅木翼

監督

森山佳郎