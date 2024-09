次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画!極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。

今回紹介するのは、京都五条にある高瀬川の目に前にある『サウナの梅湯』。

昔ながらの銭湯文化へのリスペクトと、新しい銭湯体験を求める若者たちの情熱が詰まっているそんな銭湯です。

『サウナの梅湯』の歴史

五条大橋を渡り、高瀬川沿いを歩くと、ひときわ目を惹くレトロな建物があります。それが『サウナの梅湯』。

明治という時代から続く歴史ある銭湯は、若者たちの熱い思いと行動により2015年に華麗なる復活を遂げたそう。

「京都、そして日本の銭湯を守りたい!」そんな熱い思いを胸に、ゆとなみ社が『サウナの梅湯』の経営を引継ぎ、2015年5月にリニューアルオープン。

今では地元の人々はもちろん、観光客やサウナ好きまで、多くの人々がこの場所を求めて足を運んでいます。

ゆとなみ社とは

ゆとなみ社とは「銭湯を日本から消さない」をモットーにする銭湯継業の専門集団。

2015年に『サウナの梅湯』を継業して以来、現在では日本各地で9軒の廃業寸前だった銭湯を経営しているそう。

【TOTONOI magazine by OFF COLA 】でもゆとなみ社が経営している銭湯をどんどん紹介していくのでお楽しみに!

HP:https://yutonamisha.com/about/

『サウナの梅湯』のおすすめポイント

『サウナの梅湯』へ足を運ぶ前に、ぜひ知っておいてもらいたい魅力を3つご紹介します!

より深く『サウナの梅湯』の世界を楽しんでいただけるはずです。

\峅緑のネオン看板

古き良き時代の面影を残す街並みに佇む『サウナの梅湯』。

その外観を彩る赤黄緑のネオン看板は、単なる広告物ではなく、街の風景に溶け込んだ一つの芸術作品のような存在です。

そのレトロな輝きは、まるでタイムスリップしたかのような温もりを私たちに与えてくれます。

春には桜の花びらが舞い、ネオンの光に照らされ幻想的な光景を作り出し、冬には雪景色の中にひときわ鮮やかに輝き、訪れる人を温かく迎えてくれます。

四季折々の自然と調和し、いつ訪れても新鮮な感動を与えてくれる、それが『サウナの梅湯』のネオン看板の魅力なのです。

∨莊邱洪掘梅湯新聞

『サウナの梅湯』の浴室には、番台のスタッフさんたちの、日常から趣味の話、イラストなどが、ゆる〜く書かれた”梅湯新聞”が貼ってあります。

印刷された文字ではなく、手書きの文字が並ぶことで、温かみのある、どこか懐かしい雰囲気を感じることができます。

一人でも、誰かと一緒でも、梅湯新聞があれば、お風呂時間がもっと楽しくなること間違いなし!

なんと今回特別に、最新版の8月号のお写真を『サウナの梅湯』のスタッフさんからいただきました。

写真は個人情報が含まれておりますので一部ぼかしてありますが、ぎっしりと文字が詰まっていたり、イラストが書かれていたりと手が込んであるのが見受けられます。

単なる銭湯の広報誌という枠を超えて、地域の人々やサウナ好きを繋ぐ、心のこもったコミュニティ媒体とも言えるでしょう。

新聞の内容が気になる方は是非『サウナの梅湯』へ足を運んでみてください!

B深鐶人佑淵リジナルグッズ

梅湯グッズはとにかく多種多様!

Tシャツやスウェットなどの衣類から靴下、てぬぐいなどもオリジナルで製作しているそう。

アーティストとのコラボグッズもたくさんあり、普段使いもできる素敵なデザインが特徴です。

気になる方は是非公式オンラインショップやInstagramをチェックしてみてください!

オンラインショップ:https://yutonami-store.com/

Instagram :https://www.instagram.com/umeyu_rakuen/

『サウナの梅湯』おすすめグッズ

『サウナの梅湯』で一番人気のオリジナルグッズを一つ紹介します。

これがあればサウナ時間がより楽しくなること間違いなし!

『サウナの梅湯』白タオル

外観のネオン看板と同じ配色の『サウナの梅湯』のロゴが入った定番タオルで、定期的にデザインを変えているそうです。

今回のテーマは”楽園”️ 。イラストを見ると、そのテーマにぴったりの癒やしの空間が広がってるみたいで、使うのが楽しみになっちゃいます!

タオルのデザイン一つとっても、『サウナの梅湯』のこだわりを感じますね!

過去のデザインもどれも可愛くておしゃれなので、是非インスタグラムで見てみてください!

『サウナの梅湯』白タオル販売サイト:https://yutonami-store.com/items/60165d3fc19c457b12088836

インスタグラム:https://www.instagram.com/p/C-z87KEzQjH/?img_index=2

