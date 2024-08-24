藤枝vs山形 スタメン発表
[8.24 J2第28節](藤枝サ)
※19:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 36 世瀬啓人
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 29 カルリーニョス
DF 97 モヨマルコム強志
MF 8 浅倉廉
MF 18 小関陽星
FW 20 閑田隼人
監督
須藤大輔
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 22 城和隼颯
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
MF 24 横山塁
FW 11 藤本佳希
FW 36 高橋潤哉
監督
渡邉晋
※19:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 36 世瀬啓人
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 29 カルリーニョス
DF 97 モヨマルコム強志
MF 18 小関陽星
FW 20 閑田隼人
監督
須藤大輔
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 22 城和隼颯
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
MF 24 横山塁
FW 11 藤本佳希
FW 36 高橋潤哉
監督
渡邉晋