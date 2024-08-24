¡È¸Â³¦½¸Íî¡É¤ÈÅìµþ¤ÇÆóµòÅÀÀ¸³è¡¡¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÅÌ±²ÈÀ¶ÁÝ¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¡ÖÂçÊÑ¤½¤¦¡×
¡¡½÷ÀYouTuber¤Î¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢°Ü½»Àè¤Î½©ÅÄ¸©À®À¥Â¼¤Î¸ÅÌ±²È¤òÀ¶ÁÝ¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯9·î19Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï°ìµé·úÃÛ»Î¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Àß·×»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë½÷À¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸³èµòÅÀ¤È¤Ê¤ë½©ÅÄ¤Î¸ÅÌ±²È¡¡¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸½ºßÅìµþ¤È½©ÅÄ¸©À®À¥Â¼¤Ç¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤¬½©ÅÄ¸©À®À¥Â¼¤Ç¡ØÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡Ù¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£°ìµé·úÃÛ»Î¤â¼èÆÀ¤·¤¿Èà½÷¤Ë¤Ï¡Ö¸ÅÌ±²È¤Î²þ½¤¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖÂ¼¿Í¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡ÚÅÄ¼Ë°Ü½»¡Û¡×¤ò³«Àß¡£¸ÅÌ±²È¤Ë°Ü½»¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÎÀ¸³èµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÊª·ï¤Ï¡¢°ÊÁ°Â¼Ä¹¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ª¤â¤·¤í¤¤Êª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÁÝ½ü¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÈ¯·¡¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÁ°¤ÎÊª·ï¤Î´ÉÍý¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥´¥ß¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤Ï¼Î¤Æ¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¿µ½Å¤ËÁÝ½ü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êÀ¶ÁÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾²²¼¤ØÂ³¤¯³¸¤ò³«¤±¤ë¤È»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡×¤È¤¤¤¦Âè°ìÀ¼¤¬¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾²²¼¤ÏÃî¤ÎÁã·¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãî¤ÎÍñ¤é¤·¤¤â¤Î¤â¸«¤¨¤ë¡£°ìÃ¶³¸¤òÊÄ¤á¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊÝÎ±¤Ë¤·¤Æ¼¡¤Î¾ì½ê¤Ø¡£
¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤Î¤Ê¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ì£Á¹¤òÈ¯¸«¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¤Ê¤ó¤È2016Ç¯3·î14Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£YouTuberº²¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¤«¡¢Ì£Á¹¤Î³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÎäÅà¸Ë¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤«¡Ö½¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¡¢Í¾Íµ¡×¤È¡¢°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÁÝ½ü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ãª¤«¤éÀÎ¤Î²ßÊ¾¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Â¢¤Î¤Û¤¦¤Ë¤âÁÝ½ü¤Î¼ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿·Ê¹¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¿©´ï¤â¤¢¤ë¡£¿·Ê¹¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ34Ç¯¡Ê1959Ç¯¡Ë¤È¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÊª·ï¤Î¸Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿Â¢¤Ë¤ÏÃåÊª¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¤ò¼Î¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¸ÅÌ±²ÈÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢Á°½»¿Í¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÏ¤ß¤È¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬Âº·É¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ÅÌ±²ÈÆ´¤ì¤ë¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºî¶È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤«¤é½©ÅÄ¤Ø¤ÈÂç¤¤¯´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿Èà½÷¡£¼«¿È¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®ÀîÎË¡Ë