¡ÚËÜ²°Âç¾Þ¡ßJRÀ¾ÆüËÜ¡Û¡íÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤ëÊ¸¸ËËÜ¡í¤ò·è¤á¤ë¡Ö¤Û¤ÊÀ¾¤Ø¤¤¤³¤«ËÜÂç¾Þ¡×¼Â »Ü¤òÈ¯É½¡ª ËÜÆü¤«¤éÅêÉ¼¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ËÜ²°Âç¾Þ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËJRÀ¾ÆüËÜ¡ÊÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸³Ø¾Þ¡Ö¤Û¤ÊÀ¾¤Ø¤¤¤³¤«ËÜÂç¾Þ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥¤¥³¥«ËÜÂç¾Þ¡×¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥¤¥³¥«ËÜÂç¾Þ¡×¤Ï¡¢¡ÖËÜ²°Âç¾Þ¡×Æ±ÍÍ¡¢Á´¹ñ½ñÅ¹°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢"ÆÉ¤à¤ÈÀ¾¥¨¥ê¥¢¡Ê´ØÀ¾¡¦ËÌÎ¦¡¦¤»¤È¤¦¤Á¡¦»³±¢¡¦¶å½£¡Ë¤Î¤É¤³¤«¤ØÎ¹¤Ë¤Ç¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¡ÖÊ¸¸ËËÜ¡×¾®Àâ"¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½éÈÇÈ¯¹ÔÆü¤Ï1970Ç¯¡Á2024Ç¯7·îËö¤Þ¤Ç¡Ê±üÉÕ¤Ë½àµò¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÀäÈÇ¤äÃ±¹ÔËÜ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¡½ñÅ¹°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¡Ö1¼¡Áª¹Í¡×¤Î¸å¡¢ËÜ²°Âç¾Þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È5ºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï2024Ç¯8·î19Æü¡Ê·î¡Ë12»þ¡Á9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡£°ì¿Í1¡Á3ºý¤Þ¤ÇÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¡¢20¡Á400Ê¸»ú¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¯¡Ö2¼¡Áª¹Í¡×¤Ï10·îº¢¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Ìò½ñÅ¹°÷¤«¤éÁª¹Í°Ñ°÷¡Ê3¡Á4Ì¾¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢ºÂÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÂç¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÂç¾ÞÈ¯É½¡×¤Ï2024Ç¯12·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¡£ËÜ²°Âç¾Þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¾ÞÈ¯É½¸å¤Î2025Ç¯1·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ ¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ØLOVE½ñÅ¹¡ª¥¤¥³¥«ËÜÂç¾Þ¡¡ÆÃÊÌ¹æ³°¡Ù¤¬´õË¾Å¹ÊÞ¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î½ñÅ¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÖËÜ²°Âç¾Þ¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥³¥«ËÜÂç¾Þ¡×¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Î¹¹¥¤¡¦ËÜ¹¥¤¤Î¿Í¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ¸³Ø¾Þ¡Ö¥¤¥³¥«ËÜÂç¾Þ¡×¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏËÜ²°Âç¾Þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£