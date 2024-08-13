¹­Åç¡¦ÌîÂ¼Í´Êå¡¢DeNA¡¦Åì¹î¼ù (C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¹­Åç¡ÝDeNA¡×

¡ã8·î13Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡18²óÀï¡ä

»î¹ç³«»Ï 18¡§00

Àè¹¶¡§DeNA¡¡¸å¹¶¡§¹­Åç

¢¡ ¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×

¡ÊÃæ¡Ë½©»³

¡ÊÍ·¡ËÌðÌî

¡Êº¸¡ËÃæÂ¼¾©

¡Ê»°¡Ë¾®±à

¡Ê±¦¡ËËöÊñ

¡Ê°ì¡ËºäÁÒ

¡ÊÆó¡ËµÆÃÓ

¡ÊÊá¡ËÀÐ¸¶

¡ÊÅê¡ËÌîÂ¼

¢¡ ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º

¡Ê±¦¡Ë³á¸¶

¡ÊÃæ¡Ë·¬¸¶

¡Êº¸¡Ëº´Ìî

¡Ê°ì¡Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó

¡ÊÆó¡ËËÒ

¡ÊÊá¡Ë»³ËÜ

¡Ê»°¡ËµþÅÄ

¡ÊÍ·¡ËÎÓ

¡ÊÅê¡ËÅì