　Jリーグは9日、追加登録選手を発表した。

■J1

浦和レッズ

88 MF長沼洋一

▽柏レイソル

37 MF手塚康平

▽川崎フロンターレ

40 GK松澤成音(2種)

▽サンフレッチェ広島

66 MF川辺駿

▽サガン鳥栖

70 MFジャジャ・シルバ

■J2

▽いわきFC

8 MF柴田壮介

37 DF山内琳太郎(特別指定)

▽栃木SC

45 FW山本桜大

▽徳島ヴォルティス

44 DF山口竜弥

■J3

▽ヴァンラーレ八戸

33 MF中野桂太

▽いわてグルージャ盛岡

45 FW水野颯太

▽福島ユナイテッドFC

50 DF酒井匠

▽FC岐阜

65 MF西堂久俊

▽奈良クラブ

2 DF飯田陸斗