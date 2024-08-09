浦和移籍MF長沼洋一は88番、広島復帰MF川辺駿は66番…Jリーグが追加登録選手発表
Jリーグは9日、追加登録選手を発表した。
■J1
▽浦和レッズ
88 MF長沼洋一
▽柏レイソル
37 MF手塚康平
▽川崎フロンターレ
40 GK松澤成音(2種)
▽サンフレッチェ広島
66 MF川辺駿
▽サガン鳥栖
70 MFジャジャ・シルバ
■J2
▽いわきFC
8 MF柴田壮介
37 DF山内琳太郎(特別指定)
▽栃木SC
45 FW山本桜大
▽徳島ヴォルティス
44 DF山口竜弥
■J3
▽ヴァンラーレ八戸
33 MF中野桂太
▽いわてグルージャ盛岡
45 FW水野颯太
▽福島ユナイテッドFC
50 DF酒井匠
▽FC岐阜
65 MF西堂久俊
▽奈良クラブ
2 DF飯田陸斗
■J1
▽浦和レッズ
88 MF長沼洋一
▽柏レイソル
37 MF手塚康平
▽川崎フロンターレ
40 GK松澤成音(2種)
▽サンフレッチェ広島
66 MF川辺駿
▽サガン鳥栖
70 MFジャジャ・シルバ
■J2
▽いわきFC
8 MF柴田壮介
37 DF山内琳太郎(特別指定)
▽栃木SC
45 FW山本桜大
▽徳島ヴォルティス
44 DF山口竜弥
■J3
▽ヴァンラーレ八戸
33 MF中野桂太
▽いわてグルージャ盛岡
45 FW水野颯太
▽福島ユナイテッドFC
50 DF酒井匠
▽FC岐阜
65 MF西堂久俊
▽奈良クラブ
2 DF飯田陸斗