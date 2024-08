(MCU)『&ウルヴァリン』デッドプール役のライアン・レイノルズが“元祖マーベル映画”『ブレイド』(1998)主演のウェズリー・スナイプスをアツく讃えている。SNSでは、ブレイド版『LOGAN/ローガン』(2017)のような映画が必要だと呼びかけた。

「Foxのマーベル・ユニバースも、MCUも、『ブレイド』がそもそも最初に市場を開拓しなければ、存在し得なかった。彼はマーベルの父。『LOGAN』のように、彼を見送る映画を作るためにリツイートして。」

There is no Fox Marvel Universe or MCU without Blade first creating a market. He’s Marvel Daddy. Please retweet for a Logan-like send off.