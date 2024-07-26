¡ÖÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×±ÑÇÏ½Ñ»Õ¤Î¡ÈË½ÎÏ¡É¤ËÇÈÌæÂ³¤¯ Êì¹ñ»æ¤Ï¸ÞÎØ¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î·ÑÂ³¤òµ¿Ìä»ë¡ÖÈà½÷¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃ±¤Ê¤ëµÔÂÔ¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
ÇÏ½Ñ³¦¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ç¥å¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡£Ã¯¤è¤ê¤âÇÏ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÈà½÷¤¬¸«¤»¤¿ÈÚ¹Ô¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£(C)Getty Images
¡¡ÇÏ½Ñ²ñ¤Î¡ÈÂçÊª¡É¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²áµî3Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò´Þ¤à·×¥á¥À¥ë6¸Ä¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥å¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê³«Ëë¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤¿¸½ÃÏ»þ´Ö7·î23Æü¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¡Ä¥Ç¥å¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¤¬1Ê¬´Ö¤Ë25²ó¡¢ÇÏ¤Ë¥à¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆ°²è
¡¡·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£23Æü¤Ë¹ñºÝÇÏ½ÑÏ¢ÌÁ(FEI)¤Ë1¤Ä¤Î¹ðÈ¯¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿Æ°²èÆâ¤Ë¸åÇÚ¤ò»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤ËÇÏ¤òµÔÂÔ¤¹¤ë¥Ç¥å¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼¹Ù¹¤ËÇÏ¤òÊÜÂÇ¤Á¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤È±Ñ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£39ºÐ¤Î¥Ç¥å¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¤ÏÀ¼ÌÀÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¼¤¯ÃÑ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¼Âà¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¡ÈÈÚ¹Ô¡É¤ò¼õ¤±¡¢¡Èµ®Â²¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤È¤µ¤ì¤ëÇÏ½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ»æ¡ØIndependent¡Ù¤Ï¡ÖFEI¤ÏÇÏ½Ñ¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£º£²ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¹ðÈ¯¼Ô¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥é¥ó¥À¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¥·¥ó¥°»á¤âÆ±»æ¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¥Ç¥å¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¥µ»¼Ô¤¬º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Î¹ÔÊý¤òÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÇÏ½Ñ³¦¤Î¡Ö°¤·¤É÷½¬¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶È³¦¤Î¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã±¤Ê¤ëÆ°ÊªµÔÂÔ¤À¤Ã¤¿¡£ÇÏ½Ñ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¡¢º£²ó¤Î¡ØÆ°ÊªµÔÂÔ¡Ù¤¬È¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ç¥å¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤¿¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ñ¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÇÏ¤ÎÊ¡»ã»ö¶È¤òÂ»¤Í¤ë·Á¤Ç¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢7ÅÙ¤Î¸ÞÎØ²¦¼Ô·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥ï¡¼¥¹¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ëÉÔ¾Í»ö¤È°¤¤É¾È½¤Ï¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¼¤«¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÇÏ½Ñ¤Î½ªßá¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÏ½Ñ³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬µ¯¤³¤·¤¿µÔÂÔ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¶¥µ»¤ÎÂ¸Â³¤âÍÉ¤ë¤¬¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]