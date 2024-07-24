【パリ五輪開幕直前】U-23サッカー日本代表・大岩剛監督 × 松井大輔氏が特別対談｜サタデーナイトJ
【サタデーナイトJ パリ五輪開幕直前スペシャル対談】
56年ぶりのメダル獲得を目指すU-23サッカー日本代表。
Jリーグから11名が選出。2004年アテネ五輪に出場した日本屈指のファンタジスタ・松井大輔さんと大岩剛監督＆J戦士たちとの対談が実現！
【U-23サッカー日本代表 メンバー】
■GK
1 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
12 野澤大志ブランドン（FC東京）
■DF
2 鈴木海音（ジュビロ磐田）
4 関根大輝（柏レイソル）
16 大畑歩夢（浦和レッズ）
15 高井幸大（川崎フロンターレ）
5 木村誠二（サガン鳥栖）
3 西尾隆矢（セレッソ大阪）
■MF
8 藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン）
7 山本理仁（シント＝トロイデン）
6 川粼颯太（京都サンガF.C.）
14 三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム）
13 荒木遼太郎（FC東京）
■FW
17 平河悠（ブリストル・シティFC）
18 佐藤恵允（ヴェルダー・ブレーメン）
10 斉藤光毅（ロンメルSK）
9 藤尾翔太（FC町田ゼルビア）
11 細谷真大（柏レイソル）
■バックアップ
22 佐々木雅士（柏レイソル）
21 内野貴史（デュッセルドルフ）
20 山田楓喜（東京ヴェルディ）
19 佐野航大（NEC）
※2024年7月24日にメンバー変更