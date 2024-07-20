ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎËå¥¿¥ì¥ó¥È ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡È0ÅÀ¿©¥ê¥Ý¡É¡Ä·»¤Î»äÀ¸³èË½Ïª¡¢·Ý¿Í¤¬Èà»á¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¡È¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¡É
7·î19Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê31¡Ë¤ÎËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡Ê27¡Ë¤¬¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿¡£
VTRÆâ¤Ç¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ê48¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë»°½Å¸©¡¦°ËÀª»ÖËà¤Ç³¤½÷µù¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¿¤±¤¦¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢³¤¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¡Ö1¿Í¥á¥ó¥Ä¡¢¤ª¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤¿¤±¤¦¤Á¤¬Á¥¿ì¤¤¤Ç¤â¤É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¸å¡¢Éü³è¤·¤¿¤¿¤±¤¦¤Á¤Ï³¤½÷¾®²°¤Ç³¤»ºÊª¤ò¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¿©¥ê¥Ý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¦¤ï¤Ã¤¦¤Þ¤Ã¡×¡Ö¤¦¤Þ¡Á¡×¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Î¤ß¡£¤½¤Î»¨¤µ¤«¤é¡¢VTRÆâ¤Ç¡Ö¿©¥ê¥Ý¤Ï0ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Á¥¿ì¤¤¸å¤Î¿©¥ê¥Ý¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤±¤¦¤Á¤Î¡È0ÅÀ¿©¥ê¥Ý¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ô¤²¤í¤²¤í¤Î¤¢¤È¡¢²óÉü¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Õ¡ÔÁ¥¿ì¤¤¤·¤¿¸å¤Ç¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¨¥é¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤« ÓÒÅÇ¤·¤¿¸å¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤Ê¤é¡Õ¤ÈÎ¸¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡ÔÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·Ìá¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤Æ¿©¥ê¥Ý¤°¤é¤¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ä¡¢¡Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡©¤¿¤ÀÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎËå¤Ã¤Æ¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡Õ¡ÔÌµÍý¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ç»Å»ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤â¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç17Ç¯¤Ë·»¤ÎÎÃ¿¿¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤â¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¿¤±¤¦¤Á¡£¡È0ÅÀ¿©¥ê¥Ý¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïºòº£¤ÎÇä¤ê½Ð¤·Êý¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é·»¡¦ÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Î»äÀ¸³è¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÇË½Ïª¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢5·î30Æü¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥Á¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÏÇ®¤¤ÇÐÍ¥¤Ê¤ó¤Ç¡¢°û¤ó¤À¤é±éµ»¤ÎÏÃ¤È¤«¥¦¥¶¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍâÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î·Ý¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ØÂ¾¿Í¤ËÍê¤ê¤¹¤®¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤â¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤¿¤±¤¦¤Á¤µ¤ó¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÈéÇí¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸ÄÀ¤òËá¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤¿¤±¤¦¤Á¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢·ÝÇ½³¦¤ò¤É¤¦¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£